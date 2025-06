Coco Gauff, performanţă uriaşă la Roland Garros! De la succesul Simonei Halep nu s-a mai întâmplat acest lucru

08:20

Cristi Chivu s-a înţeles cu Inter şi va fi curând prezentat la finalista Ligii Campionilor. Antrenorul român va semna un contract pe doi ani, cu un salariu stagional de 2.5 milioane de euro. Chivu nu are timp de acomodare pe Meazza şi e deja cu gândul la campania de transferuri. Unul dintre numele vehiculate în […] Radu Drăguşin ar putea ajunge la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu