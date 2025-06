Sector 2 | Programul „Grădiniţa de vară” în lunile iulie și august. Programul, de peste 6,2 milioane de lei, se votează în Consiliul Local pe 10 iunie

08:10

De săptămâna aceasta, poate fi solicitată cartea electronică de identitate și pentru copiii sub 14 ani. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă au preluat deja opt astfel de cereri, precizează Primăria Sectorului 2. Cartea Electronică de Identitate pentru copiii sub 14 ani este opțională. Aceasta poate fi folosită ca document de călătorie și […]