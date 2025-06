Cătălin-Cedric Ghigea | 5 lucruri de reținut din cursa de Formula 1 din Canada

22:20

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Farul Constanţa, echipa patronată de Gică Hagi, este interesată de doi jucători de la campioana României. Becali a numit jucătorii care nu mai intră în planurile echipei şi care, momentan, doar se antrenează. Este vorba de jucători precum Malcom Edjouma, Jordan Gele şi Alexandru Băluţă.