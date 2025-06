“Vă este rușine de acest rezultat?” Răspunsul lui Cristi Chivu, după egalul lui Inter cu Monterrey

16:50

FCSB o va înfrunta Inter Club d'Escaldes în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Confruntarea va avea un aer aparte pentru românul care este în lotul andorranilor, Raul Feher, care nu are amintiri plăcute de la ultima deplasare în România. Inter d'Escaldes a mai venit în ţară atunci când a întâlnit-o pe CFR Cluj în […]