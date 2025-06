Jurnal Antena Sport | FCSB a picat cu Interul Andorrei în Europa

09:00

Aproape în fiecare cursă din 2025, cei de la Ferrari au avut parte de o surpriză neplăcută. Să ne amintim de câteva. Borne ale unui sezon compromis Scuderia a avut parte de prima descalificare dublă din istoria ei, în Marele Premiu al Chinei. În cursa din Miami, ambii piloți au terminat la un minut în […]