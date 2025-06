“Soarele nu străluceşte după debut”. Reacţia italienilor după primul meci al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter

12:30

Cristi Chivu a avut o ascensiune fulminantă în acest an. A preluat-o pe Parma şi a salvat-o de la retrogradare în prima sa aventură ca antrenor principal la o echipă de seniori. În urmă cu ceva mai mult de o săptămâni, antrenorul român a acceptat provocarea de a o prelua pe Inter Milano. Fost coleg […]