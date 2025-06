Mascota Ronny i-a bucurat pe fani şi la Voluntari, înaintea meciului României U19

08:40

Naţionala lui Mircea Lucescu nu a avut parte de un start deloc bun în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au doar 6 puncte după primele 4 partide. Au câştigat cu San Marino, în deplasare şi cu Cipru, acasă, dar au pierdut cu Bosnia şi cu Austria. Răzvan Lucescu a făcut dezvăluiri din discuţiile cu Mircea