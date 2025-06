Edi Iordănescu, atacat dur după debutul la Legia Varşovia! Polonezii nu au avut milă: “Dezastru”

23:10

S-a produs o nouă surpriză la Cupa Mondială a Cluburilor! După ce Botafogo a învins-o pe PSG cu 1-0, acum a venit rândul lui Flamengo să uimească pe toată lumea, după 3-1 cu Chelsea! Londonezii au început excelent partida de Lincoln Financial Field, din Philadelphia. Pedro Neto a deschis scorul în minutul 13, după o […]