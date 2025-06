A început bătălia pentru apă. Se cere partajarea resurselor între statele UE

08:00

În bucătăria indiană, turmericul este rege. Dar dincolo de aroma sa caldă și culoarea intensă, această rădăcină ascunde un potențial terapeutic uriaș. Astăzi, medicina modernă validează ceea ce ayurveda știa de mii de ani: turmericul este unul dintre cei mai puternici antiinflamatori naturali cunoscuți. Compusul său activ, curcumina, are capacitatea de a interveni direct în […] The post „Aurul Naturii”: Beneficiile turmericului în inflamație, imunitate și sănătatea creierului first appeared on Ziarul National.