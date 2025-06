De ce nu prinde moda durabilă

13:40

România are probleme cu educația, infrastructura, sănătatea, meritocrația și bunul simț. Dar stați liniștiți: avem „Las Fierbinți", emisiunea care ne demonstrează, episod după episod, că e ok să fii prost, beat, leneș și complet rupt de realitate, ba chiar admirat pentru asta. Căci în această capodoperă națională, bețivii sunt filosofi, analfabeții au replici savante, iar […]