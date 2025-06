F1 își aruncă singură banane pe traseu. Analiza lui Adrian Georgescu despre schimbările din Formula 1

15:20

Echipa din Ligue 1 vrea să pună la încercare supremaţia celor de la PSG în Franţa. Cei de la AS Monaco fac mutări importante în această vară. După ce l-au adus pe Paul Pogba, monegascii s-au înţeles şi cu jucătorul celor de la FC Barcelona, Ansu Fati. AS Monaco şi-a revenit, din punct de vedere […] The post Echipa din Ligue 1 care vrea să conteste supremaţia celor de la PSG! Îl aduce pe Ansu Fati de la Barcelona appeared first on Antena Sport.