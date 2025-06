Giani Kiriţă, ironii pentru şefii de la Dinamo după ultimul transfer realizat: “Pe el l-au luat? Nu e bine”

18:30

După trei luni de tranziţie, Kirsty Coventry este acum preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). Aleasă în martie, ea i-a succedat oficial germanului Thomas Bach luni, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Casa Olimpică din Lausanne. Dubla medaliată olimpică de aur la înot (Atena 2004 şi Beijing 2008) s-a declarat profund onorată şi a promis că