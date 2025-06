Horoscop 26 iunie 2025 – Te bucuri de viata

12:50

Tocmai ce a apărut Programul de guvernare al Coaliției și toată aviația și-a făcut cruci peste cruci citindu-l. În cadrul acestui program la capitolul transporturi scrie negru pe alb așa: “Sediu fiscal în România pentru companiile din domeniul transportului aerian” Adică toți operatorii low cost care au baze de operare în România, în special Wizzair […] The post Planul de Guvernare și Aviația first appeared on Ziarul National.