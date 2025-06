Orientul Mijlociu: noua eră de instabilitate

10:30

Televiziunea de stat iraniană a confirmat începerea unui armistițiu cu Israelul. Anunțul vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a făcut un anunț semnificativ în privința unui acord. Iranul a anunțat oficial, prin intermediul televiziunii de stat, că un armistițiu cu Israelul a început, potrivit Mediafax. În ultimele ore ale conflictului, cel puțin […] The post Presa din Iran anunță începerea armistițiului cu Israelul first appeared on Ziarul National.