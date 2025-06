Interul lui Chivu face valuri! Presa italiană e în extaz după victoria cu River Plate

19:10

Două priorități zero are Guvernul Bolojan: alocarea a 5% din PIB pentru Apărare și înarmarea Ucrainei și a Republicii Moldova. Mai mult, potrivit programului de guvernare, securitatea, stabilitatea și prosperitatea Republicii Moldova sunt foarte importante pentru România, iar orice evoluție negativă ce afectează Republica Moldova s-ar reflecta și asupra țării noastre. În rest, Executivul își […] The post Înarmarea Ucrainei și a Republicii Moldova, prioritate zero pentru Guvernul Bolojan first appeared on Ziarul National.