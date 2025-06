Aviația indiană în… alb și negru!

15:30

Amendamentele la Legea Sportului, care ar fi permis cluburilor de drept public să evolueze în Superligă prin parteneriate cu alte instituții publice, urmau să fie votate azi în Camera Deputaților. Cu toate acestea, liderul de grup al PSD, Ștefan Ovidiu Popa, a cerut mutarea proiectului pe poziția 40 a ordinii de zi. Propunerea a fost […]