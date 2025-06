Biciclete electrice de la Mahle

14:00

Companii din mediul de afaceri românesc și elvețian s-au reunit, pe 17 iunie, în grupul de lucru pe Sustenabilitate al Camerei de Comerț Elveția–România (CCE-R), care a pus în lumină modul în care sustenabilitatea evoluează de la o cerință de conformitate la o sursă de avantaj competitiv și inovație strategică. Sub tematica „Sustenabilitatea – de […] The post CCE-R: Sustenabilitatea rescrie regulile succesului în afaceri appeared first on ZIUA CARGO.