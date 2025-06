GXO IQ optimizează operațiunile din lanțul de aprovizionare

10:40

Specialistul în intralogistică Linde Material Handling (MH) și-a extins gama de stivuitoare automatizate, completând astfel portofoliul său de produse. O completare remarcabilă a gamei este stivuitorul cu turelă automată Linde K MATIC k VNA, se arată în comunicatul transmis redacției. Alte echipamente care vor fi lansate includ stivuitorul cu catarg retractabil Linde R-MATIC k și […]