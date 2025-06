Trei tratamente de combatere a larvelor de țânțari, în luna iulie

06:30

Spectacolele „La Traviata" și „Revuluția" pot fi văzute weekendul acesta în Parcul Național. Piesele vor fi puse în scenă la Amfiteatrul „Mihai Eminescu", potrivit Primăriei Sectorului 2 (PS2). „La Traviata" compusă de Giuseppe Verdi, prinde viață în parcul de lângă Arena Națională sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. Pe scenă vor urca artiști remarcabili precum Georgiana […]