(P) Cum să tranzacționezi NASDAQ 100: avantaje, riscuri și strategii

Meteorologii prelungesc codul portocaliu de caniculă până sâmbătă, 28 iunie, în partea sudică a țării, inclusiv în București și Ilfov. Temperaturile ajung până la 39 grade, avertizează Agenția Națională de Meteorologie (ANM). Valul de căldură și disconfortul termic ridicat persistă în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea, Argeș, Vâlcea, Dâmbovița și în municipiul