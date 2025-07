Sector 6 | Cetățenii nu mai pot depune cereri pentru eliberarea vechii cărți de identitate

16:10

Peste 140 cișmele cu apă potabilă sunt amplasate în București, pe străzi sau în parcuri, anunță Primăria Capitalei. La acestea se adaugă și cișmelele administrate de primăriile de sector. Peste 100 cişmele administrate de Apa Nova Majoritatea cișmelelor sunt gestionate de Apa Nova, concesionarul serviciului de apă și canal al Capitalei. Acestea sunt distribuite în […]