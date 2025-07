11:40

Licitația pentru construirea parcării supraetajate de lângă Hala Laminor, evaluată la peste 146 de milioane de euro, a fost anulată, anunță profit.ro. Proiectul, care prevedea o investiție de circa 77.000 de euro pentru fiecare din cele 1.915 locuri de parcare, a fost retras din procedura de achiziție publică, fără ca autoritățile locale să ofere explicații […]