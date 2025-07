CJ Ilfov anunță „hub de servicii sociale” de peste 8 milioane euro, în Voluntari

11:40

Termoenergetica anunță noi lucrări de modernizare și reparații, la sistemul de termoficare din Capitală. Peste 450 de blocuri rămân fără apă caldă, în Sectoarele 2, 3, 5 și 6. Compania precizează că intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări. Se vor efectua următoarele intervenții: 1. Rețeaua primară tronson – conductă […]