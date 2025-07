Mihai Leu, fost campion mondial la box și pilot de raliuri, a decedat la Institutul Fundeni

06:40

Temperaturile cresc, din nou, săptămâna viitoare, în Capitală. Vremea se menține călduroasă, cu temperaturi maxime de ana la 34 de grade. Luni, 30 iunie, vremea se va menține călduroasă, iar valorile de temperatură vor crește față de ziua anterioară. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va […]