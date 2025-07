Firma care a otrăvit copiii din Parcul Ioanid ocupa domeniul public ilegal

15:50

Sunt elev de liceu, iar bursa mea de olimplic este în pericol să dispară, după ce Ministerul Educației spune că „nu mai sunt fonduri". Este o înfrângere momentan detașată din care rămânem cu o singură idee: Guvernul nu a reușit să-și mai spele din „păcatele" pe care le-a comis împotriva educației nici de data asta. […]