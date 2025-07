Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, după moartea lui Mihai Leu: “Un campion excepţional. O adevărată legendă”

17:50

Sepsi Sfântu Gheorghe a retrogradat sezonul trecut într-un mod total surprinzător din Liga 1, după ce a pierdut în ultima etapă cu Unirea Slobozia şi a “căzut” direct în eşalonul al doilea. De atunci, au început să apară tensini la formaţia covăsneană, în speţă între patronul Laszlo Dioszegi şi Roland Niczuly. Recent, şeful de la […] The post Scandal uriaş la Sepsi între patron şi un om de bază. “Ne îngroapă definitiv” vs “Face circ în presă” appeared first on Antena Sport.