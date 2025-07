Ciprian Tătăruşanu îi pune “în gardă” pe Politic şi Graovac după venirea la FCSB: “Toată atenţia e pe tine”

16:40

Oficialii CCA au decis cine va arbitra duelul FCSB – CFR Cluj, din Supercupa României. În trecut, centralul delegat la acest duel a fost acuzat că este un simpatizant al campioanei en-titre. Supercupa României este programată sâmbătă, 5 iunie, de la ora 20:00. Duelul de pe stadionul „Steaua" va putea fi urmărit în format LIVE