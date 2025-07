Ion Țiriac, ajutor uriaș pentru Mihai Leu. Gestul făcut pentru campionul care a murit la 56 de ani

16:40

Un jucător de la FCSB îşi forţează plecarea de la echipă, în această vară. Alexandru Pantea este nemulţumit de statutul de rezervă şi e gata să se despartă de formaţia campioană. Alexandru Pantea, în vârstă de 21 de ani, nu a mai bifat un meci oficial de pe 16 februarie. El s-a accidentat grav în […]