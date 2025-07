(P) Avantajul ascuns al pariurilor pe fotbal: descoperă valoarea cu Don Ro Bonus

17:30

Perechea formată din românca Gabriela Ruse şi ucraineanca Marta Kostiuk s-a calificat miercuri în turul al doilea al probei de dublu a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, ele trecând în două seturi, 6-4, 6-4, de Anastasija Sevastova (Letonia)/Yanina Wickmayer (Belgia). Gabriela Ruse şi Marta Kostiuk s-au impus după o oră şi 24 de […] The post Gabriela Ruse, în turul al doilea al probei de dublu de la Wimbledon! appeared first on Antena Sport.