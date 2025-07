Când revin Denis Alibec şi Daniel Bîrligea pe teren la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali

09:50

Formația galeză The New Saints FC (TNS) și echipa nord-macedoneană KF Shkendija au terminat la egalitate, 0-0, în prima manșă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor. Câștigătoarea dintre cele două o va întâlni pe FCSB în turul al doilea preliminar, dacă echipa bucureșteană va trece de formația andorrană Inter Club d'Escaldes. Rezultatele zilei de […]