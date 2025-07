Cod roșu de vijelie. A fost emis mesaj Ro-Alert

11:10

O platformă online pentru alegerea liceului a fost pusă la dispoziție pentru elevii care se înscriu la liceu. Tinerii absolvenți de clasa a opta pot intra pe toe.hubproedus.ro. Completarea fișelor de înscriere la liceu, are loc între 14 și 21 iulie. Platforma online este pusă la dispoziția elevilor de Primăria Capitalei, prin PROEDUS, în parteneriat […] The post Absolvenții claselor a opta au la dispoziție o platformă online pentru alegerea liceului. Înscrierile durează până pe 21 iulie appeared first on Buletin de București.