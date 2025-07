RA-APPS îl pune la punct pe vicepremierul Anastasiu

17:30

Lui Donald Trump i-au trebuit șase luni și cel puțin șase convorbiri telefonice inutile cu Vladimir Putin pentru a realiza în cele din urmă că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt războiului cu Ucraina. Uniunea Europeană și NATO vor cumpăra echipamente militare americane în valoare de „miliarde de dolari” pentru a le […] The post Trump transformă „războiul lui Biden” în propriul său război first appeared on Ziarul National.