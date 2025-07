FIFA face schimbări majore pentru CM 2026. Finala se va juca la matineu?

17:30

Planurile Uniunii Europene de a strânge mai mulți bani pentru Ucraina prin plasarea activelor rusești înghețate în investiții mai riscante ar echivala cu o expropriere a numerarului de la Euroclear. Directorul executiv al Euroclear, Valerie Urbain, a declarat pentru Financial Times că planurile de reinvestire a numerarului generat de active pentru a obține profituri mai