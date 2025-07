Bursa creşte cu 1,5% şi atinge al patrulea maxim la rând. Plus 5,4% pe Transgaz, 4% la Banca Transilvania şi 2,5% pe Romgaz

19:10

Bogdan Ivan, noul ministru al Energiei, transferat de la Ministerul Economiei, pare de un optimism și mai exaltat decât al lui Burduja. Acesta ne spune să stăm liniștiți, că vom avea doar pene de curent, nu și blackout, pentru că, vezi Doamne, am avea un mix energetic sănătos. Și, într-adevăr, este atât de sănătos, încât […] The post Stăm bine! Importurile de energie, cât producția de nuclear, eolian și solar la un loc first appeared on Ziarul National.