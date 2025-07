Comunicat de presă NEXUS MEDIA S.R.L.

17:00

Statul român este astăzi precum măgarul lui Buridan. De ce? Păi d-aia! Dar mai întâi să rememorăm un pic povestea devenită celebră grație filozofului medieval Buridan. Practic povestea are ca personaj central un măgar ( orice asemănare cu statul român și reprezentanții și mai ales conducătorii lui fiind pur reală) căruia îi este, în mod concomitent, […] The post Dilema măgarului (statului) lui Buridan first appeared on Ziarul National.