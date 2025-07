Lamine Yamal rescrie regulile marketingului la Barcelona! Milioane de euro într-o zi!

10:50

Un incendiu puternic a izbucnit pe un feribot aglomerat, în largul coastelor indoneziene. Imagini înregistrate la fața locului surprind momente dramatice. Peste 560 de oameni au fost salvați, însă, din păcate, sunt și persoane care nu au supraviețuit acestui dezastru. Un feribot cu pasageri a luat foc în largul coastelor indoneziene, iar echipele de intervenţie […] The post VIDEO. Imagini dramatice pe mare. Un feribot cu sute de persoane la bord a luat foc, în Indonezia. Trei oameni au murit first appeared on Ziarul National.