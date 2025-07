Sortarea deșeurilor, la tribunal. De ce Franța a supărat UE

18:00

Favoritul alegerilor din Cehia intenționează să încalce promisiunea făcută de Praga de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, alăturându-se Spaniei în respingerea obiectivului cerut de președintele american Donald Trump. Fostul premier Andrej Babis, al cărui partid eurosceptic de opoziție ANO conduce sondajele înainte de alegerile parlamentare din octombrie, a declarat pentru Financial