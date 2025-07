Mitingul și înghețata

17:30

Dolarul s-a stabilizat după cel mai prost început de an din 1973, pe măsură ce rezistența economiei SUA îi determină pe unii investitori să renunțe la previziunile pesimiste. Indicele dolarului s-a prăbușit în primul semestru, deoarece temerile că războiul comercial al lui Donald Trump va afecta economia s-au combinat cu îngrijorările legate de creșterea rapidă