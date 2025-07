Fără premii de la Primăria Generală pentru elevi olimpici şi campioni sportivi, prin PROEDUS

13:10

La aproape o săptămână după ce o femeie a fost ucisă în propria casă de acoperișul smuls de pe blocul vecin, autoritățile din Otopeni și cele de la nivel central tratează situația cu o lentoare, care sfidează gravitatea evenimentelor, în antiteză cu viteza vântului înregistrată atunci. În timp ce primarul comunică, pe rețelele de socializare, […]