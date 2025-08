Cafeneaua BdB | Tiberiu Soare, dirijorul operei Oedip, prezentată la Festivalul Enescu 2025: „Un spectator nu este în sală pentru a produce analize. Trebuie doar să asculte”

15:10

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, la Cotroceni, cu unul dintre liderii USR, Cătălin Drulă, într-o acțiune ce anunță o potențială candidatură a acestuia din urmă pentru Primăria Capitalei. Ulterior, întrebat de un jurnalist, dacă, în opinia sa, fostul ministru al Transporturilor are „profil de edil al Capitalei", Nicușor Dan a răspuns: „Da, are." Cătălin […]