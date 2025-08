Dan Petrescu, eliminat după ce a făcut scandal în CFR – Universitatea Craiova! Faza care l-a scos din minți

10:40

FCSB a fost eliminată din turul 2 preliminar al Champions League, dar îşi va continua aventura europeană în Europa League. Acolo urmează să o întâlnească pe Drita, din Kosovo, în turul al treilea preliminar. Viitoarea adversară a echipei lui Elias Charalambous tocmai a anunțat un transfer nou, cu doar câteva zile înaintea venirii la București.