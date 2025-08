Ion Iliescu, în Washington Post: Nu am încredere în agenda Rusiei în regiunea noastră

În 22 mai 1999, în vremea în care era senator și liderul opoziției, Ion Iliescu a publicat în Washington Post un editorial intitulat „Keep Russia Away From the Danube: So Says Romania, With Reason to Be Wary of the Federation’s Involvement” (Țineți Rusia departe de Dunăre: Așa spune România, cu motive să fie prudentă față […]

