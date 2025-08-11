Cristian Winzer: PSD rebuie să iasă de la guvernarea în care NU trebuia să intre!

19:00

Destinul unui om de stânga s-a mutat de azi în cer. Dincolo de zare, de limite omenești, de partizanate și tensiuni. Acolo unde e cealaltă jumătate a paradoxului, la care n-avem acces, deși pare că împrumutăm atributul divin al atotștiinței doar când suntem conectați la televizor și la rețelele sociale. Aceasta nu este însă o […]