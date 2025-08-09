Țipătorii și fundamentalismul moral fără limite

09:50

Ion Iliescu a încetat din viață. Multe se pot spune despre primul președinte al României democratice. Și pro, și contra. Indiferent de care parte ne situăm, trebuie să recunoaștem că Ion Iliescu a făcut istorie și, ne place sau nu, nimeni nu va putea face abstracție de el. Cariera sa politică postdecembristă are, fără îndoială, […]