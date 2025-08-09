Țipătorii și fundamentalismul moral fără limite
După „vocalizele” de zilele trecute, activate de moartea fostului președinte, s-a așezat întrucâtva liniștea. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a analizat „țipătorii” din societatea românească, adică pe cei care „se activează mai ales în momente de tensiune publică – crize, tragedii, decese, conflicte politice – și nu intervin pentru a aduce claritate, ci pentru a impune […]
Fostul candidat al coaliției guvernamentale în alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, apreciază că președintele Nicușor Dan nu a avut curaj să îi aprindă o lumânare fostului președinte Ion Iliescu, preferând să stea ascims în birou, „în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Antonescu a analizat două evenimente care […]
Propunerea lui Netanyahu prevalează în fața avertismentelor armatei și Cabinetul de Securitate aprobă ocuparea Gazei # QMagazine.ro
Propunerea lui Netanyahu prevalează în fața avertismentelor armatei și Cabinetul de Securitate aprobă ocupația Gazei # QMagazine.ro
Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, către Ilie Bolojan: Dacă-i dăm afară pe toți, cine o să mai lucreze? # QMagazine.ro
Măsurile privind eficientizarea administrației publice locale, anunțate de premierul Ilie Bolojan, au bulversat, prin lipsa flexibilității, impunerea grilelor uniforme, subestimarea specificului local. Plafonarea personalului, standardizarea salarizării, partajarea resurselor umane între mai multe instituții locale și restrângerea Poliției Locale sunt numai câteva dintre motivele care au generat nemulțumiri profunde la nivelul autorităților locale. La jumătatea lunii […]
Plătim democrații în lupta cu republicanii. Misterioasele contracte ale Ambasadei române la Washington # QMagazine.ro
Presa zilei dezvăluie că ambasada României în SUA a încheiat un contract de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanță specializată în securitate și siguranță publică, care ar trebui să facă lobby pentru a reintra în programul Visa Waier contra modestei sume de 25.000 de dolari pe lună. Încă […]
Voi începe cu concluzia: în condițiile unei relații devenite ireconciliabile între PSD și USR, există două soluții pentru configurația guvernului – fie 1. USR se retrege (este retras) din guvern – varianta puțin probabilă, având în vedere și o anumită relație cu unii membri PNL, fie 2. PSD intră în opoziție. Până ieri, consideram că […]
Grindeanu: Vom evalua impactul acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare # QMagazine.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în […]
După 12 zile de la anunțarea demisiei lui Dragoș Anastasiu din funcția de prim-ministru, președintele Nicușor Dan a semnat într-un final decretul pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României. În 27 iulie, Dragoș Anastasiu a susținut o conferință de presă, menită să clarifice toate aspectele de care a fost acuzat, respectiv o […]
Justiția din Franța va trebui să pronunțe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul, după ce Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a anulat decizia care bloca extrădarea lui în România, afirmă surse judiciare consultate joi de AFP, potrivit Agerpres. Camera de extrădări a Curții de Apel […]
Nina Iliescu: Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele # QMagazine.ro
Văduva fostului președinte Ion Iliescu, Nina, care nu a putut participa la funeraliile soțului său din motive de sănătate, a mulțumit tuturor „celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”. Mesajul a fost transmis pe blogul fostului președinte. „În cea mai grea zi din viața mea, care […]
Marco Rubio cere diplomaților americani să lanseze campania de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale ale UE # QMagazine.ro
Administrația președintelui Donald Trump le-a cerut diplomaților americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi o opoziție față de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, despre care Washingtonul spune că înăbușă libertatea de exprimare și impune costuri companiilor de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, […]
Doxologia: În zbor peste Mănăstirea Sihăstria. Imagini memorabile cu 20.000 de oameni veniți să se închine la moaștele Sfinților Cleopa și Paisie # QMagazine.ro
Marii duhovnici și luminători ai secolului al XX-lea, Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa sunt cinstiți de astăzi la Mănăstirea Sihăstria. Proclamarea locală a canonizării a avut loc în ziua prăznuirii Sfintei Teodora de la Sihla, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de un sobor de 24 de ierarhi ai Bisericii, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul […]
Cum a dus președintele Nicușor Dan România la nivelul bantustanului african. La propriu! # QMagazine.ro
Șocantă, indescriptibilă decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a boicota funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, fără măcar a exista o minimă explicație publică. În lumea civilizată, asta chiar e o premieră, dar România a cam devenit campioană la premiere nedorite, din păcate. Nici măcar nu se poate vorbi de vreun conflict al […]
O întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri de stat ruse, informează Agerpres. „La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu […]
Rodica Coposu s-a stins din viață. „Poate vor avea nişte idealuri mai mari… Asta este speranţa!”, declara pentru Q Magazine, în 2010 # QMagazine.ro
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață în dimineața zilei de 7 august 2025. Q Magazine a intervievat-o cu ani în urmă, când a povestit despre detenția fratelui său, Corneliu Coposu, dar și despre lecțiile iertării pe care acesta […]
Ion Iliescu a încetat din viață. Multe se pot spune despre primul președinte al României democratice. Și pro, și contra. Indiferent de care parte ne situăm, trebuie să recunoaștem că Ion Iliescu a făcut istorie și, ne place sau nu, nimeni nu va putea face abstracție de el. Cariera sa politică postdecembristă are, fără îndoială, […]
7 august, zi de doliu național. „Funeraliile de stat, lecții de memorie colectivă, gesturi de unitate națională și reflexe ale civilizației politice” # QMagazine.ro
Virgil Mănescu, educator de etichetă, a explicat pe rețelele sociale care este semnificația funeraliilor prezidențiale și de ce acestea reprezintă o filă de istorie contemporană. Mănescu arată că acest „tip de ceremonial este o declarație de demnitate, în fața cetățenilor și a lumii, despre cum un stat își cinstește trecutul și valorile”. „Există momente în […]
Încrederea ucrainenilor în Volodimir Zelenski, la cel mai redus nivel în ultimele șase luni # QMagazine.ro
Încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel în ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție, relevă un sondaj publicat miercuri, informează Agerpres. Sondajul, efectuat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev […]
Ion Iliescu, în Washington Post, către liderii NATO: „Țineți Rusia departe de Dunăre!”. Era anul 1999 # QMagazine.ro
În 22 mai 1999, în vremea în care era senator și liderul opoziției, Ion Iliescu a publicat în celebrul ziar american Washington Post un editorial intitulat „Keep Russia Away From the Danube: So Says Romania, With Reason to Be Wary of the Federation’s Involvement” (Țineți Rusia departe de Dunăre: Așa spune România, cu motive să […]
Ion Iliescu, în Washington Post: Nu am încredere în agenda Rusiei în regiunea noastră # QMagazine.ro
În 22 mai 1999, în vremea în care era senator și liderul opoziției, Ion Iliescu a publicat în Washington Post un editorial intitulat „Keep Russia Away From the Danube: So Says Romania, With Reason to Be Wary of the Federation’s Involvement” (Țineți Rusia departe de Dunăre: Așa spune România, cu motive să fie prudentă față […]
Președinții tribunalelor: Justiția are nevoie să respire același aer al dialogului permanent # QMagazine.ro
Președinții tribunalelor din întreaga țară îndeamnă la dialog între cele trei puteri ale statului – legislativă, executivă și judecătorească – într-un efort comun „de a corecta excesele din politicile fiscale adoptate în ultima perioadă, care pun o povară financiară excesivă pe umerii cetățenilor”. În contextul dezbaterilor aprinse din ultima perioadă pe tema reformei pensiilor speciale, […]
Fostul ministru al Apărării Ioan Mircea Pașcu regretă că nu își poate lua rămas bun de la Ion Iliescu, omul care i-a marcat evoluția, întrucât se află în spital pentru analize. „În general, nu cred în mâna destinului, însă chiar acum, când aș fi vrut să îmi iau și eu rămas bun de la domnul […]
Fost consilier al lui Ion Iliescu: A fost un om cu destin tragic, foarte greu de plasat # QMagazine.ro
Profesorul Dumitru Borțun, fost consilier al lui Ion Iliescu, a declarat pentru Euronews că fostul președinte a fost „o personalitate contradictorie, cu o mare capacitate de empatie, anvergură intelectuală și rol de mediator în momente de criză”. „E de spus că a fost o personalitate contradictorie, pentru că o personalitate contradictorie are și aspecte, laturi […]
Sorin Grindeanu: Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR! PSD nu va mai participa la ședințele Coaliției # QMagazine.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că formațiunea pe care o conduce nu va mai participa la ședințele coaliției până când „cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea”. Reacția lui Grindeanu vine ca răspuns la atitudinea USR care a propus aseară, în ședința extraordinară […]
Jurnalista Sorina Matei a realizat, pe pagfina sa de Facebook, un portret al președintelui Ion Iliescu. Ea afirmă că fostul președinte „este și va rămâne mereu omul de stat care a așezat România pe drumul corect, occidental”. „Memento mori. În memoria primului om de stat al României libere. Mineriada USR a linșajului și ideologizării morții […]
Pentru ultima dată, Ion Iliescu a ajuns la Cotroceni. Românii își pot lua rămas bun de la el până la ora 18 # QMagazine.ro
Cortegiul funerar cu sicriul fostului președinte Ion Iliescu a ajuns la Palatul Cotroceni. Pe Platoul Marinescu din curtea Palatului Cotroceni, Garda de onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, i-a prezentat onorul. Opt militari ai Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul” au dus pe brațe sicriul de la intrarea în Palatul Cotroceni până […]
USR a propus în ședința de guvern să nu fie declarată o zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, anunță liderul partidului, Dominic Fritz. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii, mai scrie Fritz, pe Facebook. „Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu […]
Olguța Vasilescu: A murit primul și singurul președinte adevărat al României de după 1989! # QMagazine.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în mesajul de condoleanțe transmis pe Facebook a evidențiat faptul că Ion Iliescu are merite incontestabile: „a reușit să păstreze țara noastră între aceleași granițe, i-a deschis drumul către NATO și Uniunea Europeană”. „Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România? Poate că o simplă comparație cu Yugoslavia spune totul. După […]
Patriarhul Daniel: Ion Iliescu a avut o atitudine de respect față de Biserica Ortodoxă Română # QMagazine.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea la cele veșnice ale primului președinte al României democratice, Ion Iliescu. „Patriarhia Română exprimă condoleanțe familiei domnului Ion Iliescu, fost Președinte al României între anii 1992-1996 și 2000-2004, evidențiind faptul că totdeauna Domnul Ion Iliescu a avut o atitudine de respect […]
Astăzi, România a pierdut o piesă grea a propriei istorii recente. Ion Iliescu, fost președinte al României și figură centrală a tranziției postcomuniste, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani. O moarte care nu închide doar un destin, ci încheie simbolic un întreg capitol – complicat, paradoxal și imposibil de ignorat. Pentru […]
Ionuț Vulpescu: Drum bun, Domnule Președinte! Vă mulțumesc! O să îmi fie tare dor de dumneavoastră! # QMagazine.ro
Destinul unui om de stânga s-a mutat de azi în cer. Dincolo de zare, de limite omenești, de partizanate și tensiuni. Acolo unde e cealaltă jumătate a paradoxului, la care n-avem acces, deși pare că împrumutăm atributul divin al atotștiinței doar când suntem conectați la televizor și la rețelele sociale. Aceasta nu este însă o […]
Dincolo de dispute, însă, rămâne incontestabil faptul că Ion Iliescu a fost un arhitect al noii Românii # QMagazine.ro
România marchează astăzi sfîrșitul unei epoci. A trecut în neființă, în această după amiază, la spitalul SRI, Ion Iliescu, 95 de ani, fost președinte al României mai mult de un deceniu, personalitate centrală a tranziției post-comuniste și figură emblematică – pentru unii tutelară, pentru alții controversată – a ultimelor decenii ale istoriei naționale. Plecarea sa […]
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață, marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. El era internat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de cca două luni, cu afecțiuni pulmonare de natură oncologică. Decesul a fost înregistrat la ora 15.55, potrivit unei comunicări a medicilor care l-au […]
Bolojan, la moartea lui Ion Iliescu: El intră acum în istorie și la dreapta analiză a acesteia # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe, la trecerea în neființă a fostului președinte Ion Iliescu. „A încetat astăzi din viață Ion Iliescu, fost președinte al României și lider politic în perioada de după 1989. A deținut funcția de șef al statului timp de două mandate și a condus principalul partid de stânga […]
A murit Ion Iliescu si a luat cu el aproape un secol de istorie românească. A fost un om de stat care a cultivat respectul bazat pe dialog. A știut să rezolve cu înțelepciune și cu echilibru multe din problemele complicatei tranziții prin care a trecut România după 1989. A știut să construiască echipe, a […]
Sorin Grindeanu, la moartea lui Ion Iliescu: Indiferent de opiniile divergente, contribuția sa la tranziția spre democrație a țării rămâne parte a memoriei colective # QMagazine.ro
Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au fost primii lideri care au transmis mesaje omagiale la câteva minute după moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu. „Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a fostului președinte al României Ion Iliescu. În aceste momente de durere, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, celor apropiați și […]
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață, marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. El era internat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de cca două luni, cu afecțiuni pulmonare de natură oncologică. Ion Iliescu s-a născut la 3 martie 1930, Oltenița, Călărași, și a condus statul român în trei rânduri, […]
Raport referitor la anticorupție: România a implementat integral doar două dintre cele 26 de recomandări ale GRECO # QMagazine.ro
Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei a publicat astăzi un raport de monitorizare privind progresele înregistrate de România în prevenirea corupției și promovarea integrității în rândul funcțiilor executive de vârf ale administrației centrale și ale forțelor de ordine (poliția și jandarmeria). GRECO concluzionează că România a implementat integral două dintre cele 26 […]
Philip Morris International, în Top 5 al clasamentului „Net Zero Leaders” realizat de Forbes, pentru al treilea an consecutiv # QMagazine.ro
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an consecutiv, în topul Forbes al companiilor considerate „Net Zero Leaders” pentru anul 2025. Compania ocupă locul patru în clasamentul care evidențiază cele 200 de companii din SUA care au înregistrat cele mai mari progrese în realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu […]
Agenția de spionaj israeliană Mossad deschide un program de elită pentru voluntari din serviciul național, oferind roluri practice în domeniul tehnologiei, informațiilor și operațiunilor speciale. Este o mișcare publică rară din partea Institutului, organizație cunoscută pentru secretomania sa. Pentru prima dată, Mossadul a lansat o campanie publică de recrutare care vizează tinerele femei care efectuează […]
Tranziția spre realități hibride: România și provocarea realităților virtuale și augumentate # QMagazine.ro
În lumea tot mai digitalizată în care trăim, realitatea augmentată (AR) și realitatea virtuală (VR) nu mai aparțin exclusiv domeniului imaginației sau al ficțiunii științifice, ci se transformă într-o realitate concretă care modelează profund modul în care învățăm, lucrăm, colaborăm, ne tratăm și consumăm. Tehnologiile AR / VR repoziționează fundamental interacțiunea dintre om și mașină. […]
Fostul director de la spitalul Malaxa, Florin Secureanu, va fi rejudecat după ce Curtea de Apel București a anulat luni 4 august, condamnarea de 11 ani de închisoare, pentru mită și delapidare pe care o primise anul trecut la Tribunalul București. În același dosar au fost condamnaţi şi doi administratori de firme: Cristian Ioniţă – […]
Impresia publică este că lațul justiției se strînge tot mai tare în jurul gîtului lui Călin Georgescu, mai ales că azi aflăm din toată presa că Parchetul i-a schimbat încadrarea anterioară în dosarul atentatului la ordinea în stat în inculpat, adică statutul cel mai grav posibil. O analiză mai lucidă, însă, relevă exact contrariul: dosarul […]
Situație de urgență pe piața internă de țiței. Ministerul Energiei a notificat Comisia Europeană # QMagazine.ro
Ministerul Energiei a declarat, prin ordin, situație de urgență în aprovizionarea cu țiței și a autorizat scoaterea a zeci de mii de tone de petrol și motorină din stocurile de urgență ale României. În urmă cu puțin timp, oficialii au explicat cauza care agenerat această decizie. Ordinul Ministerului Energiei a autorizat OMV Petrom să scoată […]
Un Comitet interministerial pregătește detaliile funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu # QMagazine.ro
Prima dată înființat în România, un Comitet Interministerial pentru organizarea funeraliilor prezidențiale a fost întrunit, luni, pentru a fi puse în practică toate cele necesare atunci când se va produce decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu. Comitetul s-a reunit luni într-o şedinţă organizată la Palatul Cotroceni. Din Comitetul de Organizare a Funeraliilor fac parte […]
Bujduveanu: Dacă nu se respectă hotărârea, vom lua măsuri administrative și o facem cu forța! # QMagazine.ro
Toate companiile municipale vor trebui să implementeze, până la finalul zilei, hotărârea de Consiliu General în baza căreia sunt plafonate salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Bujduveanu a declarat că luni se împlinesc 45 de zile de la aprobarea hotărârii respective de către CGMB. […]
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a semnat decizia de încetare a raporturilor de muncă ale lui Marius Pieleanu, cadru didactic la Departamentul de Sociologie al Facultății de Științe Politice, și universitate, se arată într-un comunicat de presă. Încetarea contractului individual de muncă își produce efectele începând de astăzi. „În […]
