Justiția franceză, nouă decizie privind extrădarea lui Paul de România

Agonia fostului președinte Ion Iliescu, aflat acum în stare critică la Terapie Intensivă, în spital, este un prilej pentru ceilalți de a-și aduce aminte de momente, evenimente favorabile sau nu celui care astăzi se zbate între viață și moarte. Jurnalistul Doru Bușcu a rememorat unul dintre evenimentele la care nimeni nu ar fi crezut că […]