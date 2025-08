Ilie Bolojan l-a numit consilier onorific pe Sebastian Burduja

08:30

Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe Autostrada, avertizează Centrul Infotrafic, poliţiştii recomandând şoferilor reducerea vitezei. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe