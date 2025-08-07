Reclame ale companiei spaniole Zara, interzise în Marea Britanie pentru că înfățișau fotomodele „nesănătos de slabe”

12:30

Liderii PSD sunt foarte vexați în aceste momente că numeroase voci din spațiul public aduc în atenție trecutul criminal al lui Ion Iliescu în contextul in care acesta beneficiază de funeralii de stat. Însă altceva pun ei la cale acum, cel mai probabil. Înnegriți, liderii PSD s-au perindat pe la catafalcul lui Iliescu. Din delegație […]