Tom Hanks, omagiu emoționant adus la moartea lui Jim Lovell, eroul misiunii Apollo 13, pe care l-a interpretat pe marele ecran
Aktual24, 9 august 2025 09:30
Actorul american Tom Hanks a adus un omagiu emoționant astronautului Jim Lovell, pe care l-a interpretat în filmul premiat cu Oscar „Apollo 13” (1995), la scurt timp după decesul acestuia, scrie Entertainment Weekly. „Există oameni care îndrăznesc, care visează și care îi conduc pe alții spre locuri în care nu am merge singuri”, a scris […]
• • •
Acum 5 minute
09:40
80 de ani de la atacul nuclear de la Nagasaki. Minut de reculegere pentru cele 74.000 de victime # Aktual24
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp ce un clopot restaurat al catedralei Urakami (foto) a sunat pentru prima dată de la bombardament, potrivit AFP. Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de […]
Acum 10 minute
09:30
Un videoclip cu un marinar polonez dansând pe un submarin pe mare face furori pe internet # Aktual24
Un videoclip postat pe rețelele de socializare de Marina poloneză, care arată un marinar dansând pe singurul submarin operațional al Poloniei, ORP Orzeł (Vulturul) 291 din epoca sovietică, a fost vizionat de aproape un milion de ori, potrivit TVPWorld. „Nu oțelul face o navă, ci oamenii”, se arată într-o legendă care însoțește videoclipul. Până joi, […]
09:30
Acum 30 minute
09:20
Autoritățile din Bruxelles iau în considerare utilizarea dihorilor pentru a rezolva lupta orașului cu șobolanii, potrivit BBC. Rozătoarele au devenit o problemă majoră în capitala belgiană, determinând consiliul să înființeze un grup operativ pentru această problemă. Conform propunerilor, dihori dresați ar putea fi folosiți pentru a vâna animalele și a le împinge spre capcane. „Întrucât […]
Acum o oră
09:00
Un fost membru al formației Rolling Stone susține că Muzeul Metropolitan de Artă din New York este în posesia unei chitare care i-a fost furată. Muzeul contestă acest lucru # Aktual24
O chitară la care au cântat cândva doi membri ai trupei Rolling Stones se află în centrul unei dispute între fostul chitarist al trupei, Mick Taylor, și Muzeul Metropolitan de Artă, potrivit AP. Chitara Gibson Les Paul din 1959 a fost donată Muzeului Metropolitan de Artă ca parte a ceea ce muzeul din New York […]
09:00
China promite că va cumpăra în continuare petrol rusesc, sfidând amenințările cu sancțiuni lansate de Casa Albă # Aktual24
Ministerul de Externe al Chinei a justificat, pe 8 august, continuarea importurilor de petrol din Rusia, semnalând că Beijingul nu intenționează să își modifice politica energetică în fața presiunilor americane. Declarația vine ca răspuns la o întrebare a agenției Bloomberg privind achizițiile de țiței rusesc. „Este legitim și legal ca China să desfășoare o cooperare […]
08:40
Putin promite încetarea focului în Ucraina în schimbul controlului total asupra regiunilor din estul acestei țări # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a prezentat o propunere de încetare a focului în Ucraina, în cadrul unei întâlniri cu trimisul american Steve Witkoff, relatează Wall Street Journal (WSJ), citând oficiali europeni și ucraineni. Planul prevede oprirea ostilităților dacă forțele ucrainene se retrag din regiunea Donețk, ceea ce ar oferi Moscovei control deplin asupra provinciilor Donețk […]
08:40
Un austriac a primit o amendă de 30.000 de euro pentru orăcăitului broaștelor din iazul său, care îl țin treaz pe vecin # Aktual24
O instanță din Pasching, o comună din Austria, a decis că un proprietar trebuie să plătească aproximativ 30.000 de euro unui vecin din cauza zgomotului excesiv cauzat de orăcăitul broaștelor din iazul său privat. Decizia este remarcabilă pentru tratarea sunetelor naturale ale amfibienilor protejați drept poluare acustică, potrivit euroweeklynews. Vecinul a depus o plângere potrivit […]
Acum 2 ore
08:30
Sâmbătă va mai cald decât vineri. Cerul va fi senin, iar în sudul și în vestul României o să fie caniculă și o să crească disconfortul termic, potrivit specialistilor ANM (Administratia Nationala de Meteorologie). Doar la munte s-ar putea să plouă puțin, iar maximele se încadrează între 28 de grade la malul mării și 37 […]
08:20
Un brand de lux scoate la vânzare o geantă pentru bărbați care arată ca o sacoșă de plastic mototolită # Aktual24
Brandul de modă de lux Balenciaga face furori cu noua sa geantă care seamănă izbitor cu o pungă de plastic mototolită, potrivit Mirror. Compania, înființată în Spania în 1919 de Cristóbal Balenciaga, este renumită pentru hainele sale de lux, încălțămintea, gențile de mână și accesoriile prêt-à-porter. Marca face frecvent furori cu interpretările sale unice ale […]
08:10
Orforglipron, o nouă pastilă pentru slăbit, ajută persoanele supraponderale sau obeze să piardă până la 15% din greutate # Aktual24
Un studiu de fază III a dezvăluit că o pastilă administrată zilnic, dezvoltată de Eli Lilly — orforglipron — poate determina o scădere medie în greutate de aproximativ 12,4% în 72 de săptămâni, echivalent cu circa 12 kg la o greutate medie a participantului de 72 kg. Potrivit Wall Street Journal, la doza maximă, aproape […]
08:10
Luna plină din august, numită „Luna Sturion” va aparea weekendul acesta, fiind vizibilă atât în noaptea de 9, cât și în cea de 10 august. Cel mai bun moment pentru a vedea răsăritul lunii pline este imediat după apusul soarelui. Nu numai că este iluminată 100% în acel moment, dar apare și pe cerul estic, […]
Acum 4 ore
07:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri, pe rețeaua sa Truth Social, că „mult așteptata întâlnire” cu omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc pe 15 august, în statul american Alaska, relatează Reuters. Întâlnirea va marca prima confruntare față în față dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă. […]
07:20
Calea Victoriei redevine în acest sfârșit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare și întâlniri în aer liber, cu activități culturale și recreative pentru toate vârstele, oferite de artiști stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol și interacțiune directă cu publicul, potrivit Agerpres. Conform ARCUB, în intervalul orar 10:00-17:30, vizitatorii sunt invitați și […]
Acum 12 ore
23:40
„Nu trebuie să se atingă de strâmtoare”: Contestatarii podului din Sicilia promit să opună rezistență # Aktual24
Decizia Italiei de a aproba construcția între Sicilia și continent a celui mai lung pod suspendat din lume a pregătit scena pentru o bătălie juridică care ar putea întârzia și mai mult un proiect conceput inițial de romanii antici, potrivit Reuters. Guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni a dat miercuri aprobarea finală pentru podul […]
23:20
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane după noile tarife impuse de Trump # Aktual24
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, informeaza Reuters. India […]
22:20
Viteză record pe o autostradă din Germania. Șoferul a fost amendat cu 900 de euro, două puncte și a rămas pieton trei luni, după ce a fost prins de radar cu 320 km/h # Aktual24
Un șofer a fost surprins conducând cu peste 320 km/h pe autostrada A2, în apropiere de Burg, la vest de Berlin, cu peste 200 km/h peste limita legală, a declarat poliția germană, potrivit CNN. Șoferul, care nu a fost identificat, a fost prins de radar pe 28 iulie. El a primit o amendă de 900 […]
22:20
Două trupe mari se retrag de la UNTOLD 2025. Paraziții și Vama își anulează aparițiile pe scena festivalului de la Cluj # Aktual24
Festivalul UNTOLD 2025, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România, a început cu o surpriză neplăcută pentru fani. Două nume importante din muzica românească – Paraziții și Vama – au anunțat că nu vor mai urca pe scena ediției din acest an, fiecare invocând motive diferite. Trupa Paraziții a transmis un mesaj scurt, […]
22:10
Modelul o3 al OpenAI a învins Grok, AI-ul lui Elon Musk într-un turneu de șah bazat pe inteligență artificială # Aktual24
Creatorul ChatGPT, OpenAI, a învins Grok, AI-ul lui Elon Musk, în finala unui turneu destinat desemnării celui mai bun jucător de șah bazat pe inteligență artificială, potrivit BBC. Din punct de vedere istoric, companiile de tehnologie au folosit adesea șahul pentru a evalua progresul și abilitățile unui computer, mașinile de șah moderne fiind practic imbatabile […]
21:50
Strâmtoarea Dardanele a fost închisă temporar traficului maritim din cauza incendiilor forestiere # Aktual24
Strâmtoarea Dardanele a fost închisă temporar traficului maritim din cauza incendiilor forestiere care fac ravagii în nord-vestul Turciei, a anunțat Ministerul Transporturilor, potrivit BBC. Principala cale navigabilă internațională a fost închisă ca măsură de precauție, deoarece incendiile s-au răspândit în apropierea orașului Canakkale, unde au fost evacuați mai mulți locuitori. Vânturi puternice au alimentat incendiile […]
21:20
O știre a stârnit rumoare într-o parte a politicii, presei și liderilor de opinie din România: Că românii nu-și vor putea retrage toți banii deodată din Pilonul 2 de pensii, ci doar 25% inițial, apoi vor primi banii în rate lunare egale. Cum ar veni…ca o pensie. Ai zicea chiar că pensia din Pilonul 2 […]
21:20
Mii de persoane evacuate din California din cauza unui incendiu care se extinde rapid și este total scăpat de sub control # Aktual24
Un incendiu de vegetație care se extinde rapid la nord-vest de Los Angeles a determinat evacuarea obligatorie a mii de locuitori, în condițiile în care căldura extremă și seceta îi alimentează răspândirea rapidă, potrivit BBC. Incendiul Canyon a izbucnit joi după-amiază de-a lungul graniței dintre comitatele Ventura și Los Angeles. Până vineri dimineață, se extinsese […]
21:00
Cabinetul de securitate israelian a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, o propunere a premierului Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza, dens populat, a anunțat biroul premierului într-un comunicat, în ciuda avertismentelor din partea Forțelor de Apărare ale Israelului că operațiunea riscă viața ostaticilor rămași, pe lângă faptul că ar putea […]
21:00
Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta planurile Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza # Aktual24
Mai multe țări au solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU din cauza planurilor Israelului de a „prelua controlul” asupra orașului Gaza, au declarat, vineri, două surse diplomatice pentru AFP. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va întruni sâmbătă, potrivit The Times of Israel. „În acest moment, vor exista o […]
20:40
Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor, inclusiv celor de la PSD, să își publice declarațiile de avere: ”Este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice” # Aktual24
Premierul Bolojan le-a cerut, vineri, tuturor miniștrilor să își publice declarațiile de avere, deși CCR a statuat că acest lucru nu mai trebuie să fie obligatoriu, pentru că ar încălca viață intimă, familială și privată. ”Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse […]
Acum 24 ore
20:10
Marco Rubio a ordonat diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii serviciilor digitale (DSA) a UE # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump a instruit diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi o opoziție față de Legea serviciilor digitale (DSA) a Uniunii Europene, despre care Washingtonul spune că înăbușă libertatea de exprimare și impune costuri companiilor de tehnologie americane, arată un document diplomatic intern consultat de Reuters. Într-un […]
19:50
Confruntarea UE-SUA pe tema tarifelor impuse de Donald Trump s-a încheiat pentru moment, deși numeroasele spații albe și neclarități rămase sugerează că nu am văzut ultimele tensiuni pe această temă. Trump a obținut un fel de victorie de propagandă, în timp ce UE nu a obținut o înțelegere grozavă, dar oricum mai bună decât cea […]
19:40
Surpriză, Lukanșenko anunță că nu mai vrea să fie președinte. Ce spune despre succesorul său # Aktual24
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenţionează să obţină un nou mandat în această funcţie şi a negat că îl pregăteşte ca succesor pe fiul său cel mai mic, Nikolai, informează Reuters şi DPA, citate de Agerpres. ”Nu, nu intenţionez să fac asta”, a spus Lukaşenko, în vârstă de […]
19:40
O fabrică de muniții din Rusia a achiziționat echipamente occidentale ocolind sancțiunile impuse de UE. China i-a ajutat pe ruși # Aktual24
Un producător de explozibili rus a ocolit sancțiunile occidentale achiziționând echipamente de la Siemens din Germania. Achiziția de echipamente Siemens, necesare pentru automatizarea mașinilor de la Uzina Biysk Oleum (BOZ) din sudul Siberiei, a fost efectuată printr-un intermediar rus care a achiziționat tehnologii industriale de la angrosiști chinezi, relatează Reuters. Compania-mamă a BOZ, Întreprinderea Federală […]
19:30
Liderul USR: ”Nu este singura înjurătură pe care ne-a adresat-o PSD. O formă de amenințare, de intimidare, la adresa celor care au exprimat o altă opinie despre moștenirea lui Iliescu” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat acid, vineri, declarațiile dure ale unor parlamentari PSD la adresa partidului său în scandalul funeraliilor lui Ion Iliescu. Întrebat la Digi24 despre apelativul ”neterminați” folosit de un deputat PSD la adresa USR, Fritz a avut o replică tăioasă. ”Nu este singura înjurătură pe care ne-a adresat-o: șacali turbați, nevertebrate. […]
18:50
Bătălia decisivă pentru viitorul european al Republicii Moldova se dă pe 28 septembrie 2025, data alegerilor parlamentare. Când actuala guvernare pro-europeană se va înfrunta cu sateliții Rusiei. Un joc în care România are, desigur, interesul să câștige forțele pro-europene. Orice altă variantă este extrem de neplăcută pentru guvernul de la București. Am avea un guvern […]
18:50
Se amplifică scandalul dintre Anca Alexandrescu și ”suveraniști”. Pavelescu intervine: ”Acuzația de trădare nu este justificată” # Aktual24
Aurelian Pavelscu, invitat deseori la Realitatea Plus, îi ia apărarea Ancăi Alexandrescu în fața ”influencerilor suveraniști”. Aceștia sunt indignați că Alexandrescu a ales să-i ia apărarea lui Ion Iliescu. ”Decesul fostului Președinte Ion Iliescu a creat un uriaș scandal în întreaga societate. Un adevărat proces public privind faptele sale și moștenirea politică, care a escaladat […]
18:40
Germania, decizie care va supăra Israelul: a suspendat exporturile de arme care ar putea fi utilizate în Fâșia Gaza # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că guvernul țării sale nu va permite exportul de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Fâșia Gaza, relatează Der Spiegel. Merz a spus că Germania oprește toate exporturile de arme care ar putea fi utilizate de Israel în Fâșia Gaza. Potrivit acestuia, acțiunile Israelului îngreunează atingerea obiectivelor […]
18:10
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a salutat, vineri, la Cernăuţi, introducerea unui tren direct între România şi Ucraina, prin Republica Moldova. Prima cursă de probă are loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu plecare vineri seară de la Kiev şi cu sosire la Bucureşti în cursul zilei de sâmbătă. Trenul va fi cu două […]
17:30
Un lider PSD recunoaște: ”Să fim serioși, Ion Iliescu a fost ținut la naftalină cât a fost în viață și dintr-o dată s-au trezit că e mare dragoste pentru Ion Iliescu” # Aktual24
Un lider PSD a declarat a dezvaluit pentru jurnaliștii de la hotnews.ro ce se ascunde în spatele scandalului declanșat de Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu în legătură cu atitudinea USR față de funeraliile lui Ion Iliescu. „Să fim serioși, Ion Iliescu a fost ținut la naftalină cât a fost în viață și dintr-o dată s-au […]
17:10
Moscova își întețește operațiunile în Moldova: ”Urmărește în continuare să creeze haos social, economic și informațional” # Aktual24
Rusia urmărește în continuare să creeze haos social, economic și informațional în Republica Moldova pentru a influența viitoarele alegeri parlamentare, a declarat, vineri, la Cernăuți, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. El a declarat, la finalul întâlnirii trilaterale România – Ucraina – Republica Moldova, că, timp de trei ani, ‘Ucraina a luptat cu […]
17:00
Premierul polonez Donald Tusk a declarat pe 8 august că o pauză în războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea surveni în curând, după o convorbire telefonică cu președintele Volodîmîr Zelenski. „Există anumite semnale… că poate înghețarea conflictului — nu vreau să spun sfârșitul războiului, ci înghețarea conflictului — ar putea avea loc mai degrabă […]
16:10
Liderul USR, replică la boicotul PSD: ”Doar vreo mie de oameni au participat la funeraliile lui Iliescu. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populație, a ales să nu participe la aceste funeralii” # Aktual24
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formațiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu a fost ‘corectă’, întrucât ‘doar vreo mie de oameni’ au fost prezenți, ceea ce arată că USR a procedat ‘la fel ca 99,9%’ dintre români. ‘Cred că decizia USR de a nu participa […]
16:00
Putin l-a sunat pe președintele Chinei înainte de întâlnirea cu Trump. Beijingul se declară ”încântat” că Rusia și SUA își îmbunătățesc relațiile # Aktual24
China este încântată să vadă că Rusia și Statele Unite mențin contactul și își îmbunătățesc relațiile pentru a avansa o rezoluție politică a crizei din Ucraina, a declarat președintele Xi Jinping într-o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, vineri, relatează Reuters. Beijinul își va menține poziția cu privire la necesitatea discuțiilor de pace și […]
15:50
”Se pregătește debarcarea lui Bolojan”. Anca Alexandrescu se alătură PSD-ului și cere alungarea USR de la guvernare: ”Un partid de 8% și o mână de oameni sprijiniți de la Bruxelles și de la Paris vor să pună mâna în totalitate pe România” # Aktual24
Anca Alexandrescu, propagandistă fruntașă a lui Călin Georgescu, se alătură corului de vociferatori din PSD și solicită și ea ca USR să fie dată afară de la guvernare. Mai mult, Alexandrescu susține că ”se pregătește debarcarea lui Bolojan”. „Nicușor Dan, așa cum am văzut în ultima conferință de presă pe care a făcut-o în urmă […]
15:50
După Apele Române, instituție care plătește o chirie de 54.000 de euro/lună, o altă instituție a statului, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) plătește de două decenii aproximativ 60.000 de euro/lună chirie unui privat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) plătește 60.000 de euro chirie pe lună pentru sediul în care-și desfășoară activitatea. 3.624.000 de lei este […]
15:10
INTERVIU Profesorul Bogdan Glăvan: „Astăzi, PSD este bolnavul politic al României/ Nu mă aștept la o schimbare de substanță în ceea ce privește companiile de stat” # Aktual24
Măsurile de austeritate anunțate de guvernul Bolojan au generat numeroase dezbateri în absolut toate mediile din România. Cum vede un specialist în economie situația și ce șanse oferă el reușitei reformelor propuse de noul regim de la București ne-a explicat chiar domnia sa, în interviul pe care a avut amabilitatea să ni-l acorde. Domnule Glăvan, […]
14:50
Antonescu revine cu un nou mesaj veninos: ”Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan” # Aktual24
Fostul candidat al coaliţiei PSD-PNL la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru. ”Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu […]
14:40
Companiile de asigurări își fac griji: „Criza climatică pare să fie pe cale să distrugă capitalismul” # Aktual24
Asigurătorii de top se tem că criza climatică ar putea depăși în curând soluțiile din industrie, amenințând efectiv să facă regiuni întregi din întreaga lume neasigurabile, relatează CNBC. Günther Thallinger, membru în Consiliul de Administrație al Allianz, unul dintre cei mai mari asigurători din lume, a subliniat recent modul în care lumea se apropie rapid […]
14:40
Veste proastă pentru Merz la 100 de zile după preluarea guvernării. Încrederea germanilor se prabușeste pe zi ce trece # Aktual24
La 100 de zile de la începutul mandatului său, guvernul condus de conservatori al cancelarului german Friedrich Merz se confruntă cu cele mai scăzute rate de aprobare de până acum, potrivit unui sondaj de opinie comandat de postul de radio ARD, relatează European Pravda. Satisfacția publicului față de performanța guvernului a scăzut brusc, doar 29% […]
14:10
O nouă mișcare contra fotovoltaicelor. Agenția SUA pentru Protecția Mediului anulează programul de granturi de 7 miliarde de dolari din epoca Biden care stimula energia solară # Aktual24
Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a anulat joi un program de granturi de 7 miliarde de dolari destinat să ajute la plata proiectelor solare rezidențiale pentru peste 900.000 de gospodării americane cu venituri mici, fiind cea mai recentă mișcare a administrației Trump care împiedică trecerea națiunii către o energie mai curată, relatează AP. Finanțarea, parte […]
13:50
Un pensionar în vârstă de 75 de ani a agresat sexual, vineri, o minoră într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că minora circula cu autobuzul 117. Incidentul a avut loc între stațiile “Fabrica de Pâine” și “Mircea Vodă”. Poliția a fost chemată imediat și agresorul a fost […]
13:40
Guvernul libanez face un pas mare și riscant: decide să dezarmeze gruparea proiraniana Hezbollah # Aktual24
Hezbollah și alte miliții din Liban ar trebui să depună armele. Dar acestea refuză. Un plan precis privind modul în care va continua dezarmarea este încă în așteptare. Cu toate acestea, trimisul SUA o numește o „decizie istorică și curajoasă”, relatează televiziunea germană N-TV. Guvernul libanez a aprobat un plan propus de SUA de dezarmare […]
13:00
Online se răspândește o afirmație conform căreia forțele speciale rusești au capturat doi colonei britanici și un agent al serviciilor secrete de informații în timp ce se aflau într-o misiune pentru NATO la Oceakiv, în sudul Ucrainei, relatează Euronews. Conform rușilor, locotenent-colonelul Richard Carroll, colonelul Edward Blake și agentul MI6, nenominalizat, operau sub acoperire, Rusia […]
12:20
România plătește 10.126 consilieri personali ai primarilor și demnitarilor. Profesor ASE: ”Vor fi eliberați din ei cam 60%. Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni” # Aktual24
Cristian Păun, profesor universitar la ASE București, atrage atenția asupra numărului uriaș de ”consilieri personali” ai demnitarilor care sunt plătiți din banii publici. ”Vor fi eliberați din ei cam 60%. Adică, vreo 6.060 de consilieri. Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni”, subliniază Păun. ”Aflăm în sfârșit informații importante despre administrația […]
