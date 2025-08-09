Microsoft investighează utilizarea de către armata israeliană a spațiului de stocare în cloud Azure, unde s-ar afla interceptări telefonice ale palestinienilor din Gaza și din Cisiordania
Microsoft investighează modul în care agenția de supraveghere militară israeliană, Unitatea 8200, utilizează platforma sa de stocare în cloud Azure, pe fondul îngrijorărilor că personalul companiei din Israel ar fi putut ascunde detalii importante despre activitatea sa în cadrul proiectelor militare sensibile, potrivit The Guardian. Directorii executivi se grăbesc să evalueze ce date deține Unitatea […]
• • •
Acum 30 minute
21:30
SpaceX a adus pe Pamant patru astronauţi, după 5 luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională # Aktual24
Patru astronauţi s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au fost trimişi pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) în urmă cu cinci luni pentru a-i înlocui pe astronauţii lăsaţi acolo de capsula Starliner a Boeing, conform AP News. Capsula SpaceX a aterizat cu paraşuta în Oceanul Pacific, în largul coastei sudice a Californiei, la o zi […]
Acum o oră
21:20
Ministrul britanic de Externe și vicepreședintele american găzduiesc discuții despre Ucraina, în timp ce Zelenski avertizează împotriva unui summit SUA-Rusia fără Kiev # Aktual24
Ministrul britanic de Externe, David Lammy, și vicepreședintele american, JD Vance, vor avea o întâlnire cu partenerii ucraineni și europeni, sâmbătă, pentru a discuta despre eforturile de pace în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, potrivit The Guardian. Presa occidentală spune că la întâlnire va participa șeful cabinetului președintelui Ucrainei, Andrii […]
21:10
Proteste și contraproteste la Londra, legate de războiul din Gaza și imigrație. 200 de susținători ai unui grup pro-palestinian interzis au fost arestați # Aktual24
Poliția britanică a declarat că a arestat, sâmbătă, peste 200 de persoane în centrul Londrei, când susținătorii unui grup pro-palestinian recent interzis au încălcat intenționat legea, ca parte a efortului lor de a forța guvernul să reconsidere interdicția, potrivit Associated Press. La începutul lunii iulie, Parlamentul a adoptat o lege care interzice grupul Palestine Action […]
Acum 2 ore
20:30
Emmanuel Macron: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucrainenii care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de mai bine de trei ani” # Aktual24
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reactionat într-o postare pe platforma X că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, scrie Reuters. „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în […]
Acum 4 ore
19:30
Salvare spectaculoasă. Bărbat căzut într-o prăpastie din Făgăraș, recuperat de salvamontiști și preluat de un elicopter # Aktual24
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş, pe pagina oficiala de Facebook. Bărbatul a intrat iniţial în şoc, apoi a redevenit conştient şi cooperant. El a suferit în cădere multiple plăgi şi escoriaţii, care făceau imposibilă extragerea […]
18:00
Bild: Witkoff „habar n-are despre ce vorbește”. Trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit cererile Rusiei # Aktual24
Se întețesc speculațiile în urma acordului privind summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care va avea loc săptămâna viitoare în Alaska, potrivit cotidianului german Bild. Joi, informațiile arătau că negociatorul lui Trump, Steve Witkoff, a înregistrat progrese în cadrul întâlnirii cu Putin. Însă mai multe surse au declarat pentru […]
Acum 6 ore
16:50
Ion Iliescu, fostul președinte al României venit imediat după Revoluția din 1989, are o avere impresionantă și venituri substanțiale din pensii și indemnizații. În ultimul deceniu, Iliescu a încasat peste 320.000 de euro din mai multe surse oficiale, inclusiv din pensia specială de fost președinte, indemnizații de la stat, Academia de Științe Agricole și Silvice […]
16:40
„Așa își dorește Rusia pacea.” O dronă rusească a lovit un autobuz în Herson: doi morti si 19 raniti # Aktual24
O dronă rusească FPV (first-person-view) a lovit, astazi, un autobuz în suburbiile centrului regional al orașului Herson, ucigând două persoane și rănind alte 19, au transmis autoritățile locale, potrivit Kiyv Independent. Atacul rusesc a avut loc în jurul orei 8:00 dimineața, ora locală, si a dus la spitalizarea a 16 persoane, dintre care două au […]
Acum 8 ore
15:40
Ce nu a reușit Rusia în 35 de ani a obținut SUA: ”Pacea inimaginabilă între Azerbaidjan și Armenia”. Reacția violentă a Moscovei # Aktual24
După aproape patru decenii de conflict sângeros, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump. Absentă în mod notabil din acest moment istoric este Rusia, care nu mai joacă un rol central în Caucazul de Sud, arată Euronews. Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev, au […]
15:30
Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, accident soldat cu moartea a doi bărbați, efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din București și un băiat de 18 ani din Arad, au declarat, pentru Agerpres, surse implicate în anchetă. Conform surselor, pilotul avea 47 de ani […]
15:10
Ce a vorbit Putin cu aliatii sai înainte de întâlnirea cu Trump. Xi Jinping „salută dialogul” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului dar și ai altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, conform Kyiv Independent. Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați […]
15:00
15:00
Presshub: Dosarul 10 August, judecată contra cronometru pentru evitarea prescrierii faptelor # Aktual24
Tribunalul Militar București judecă la foc automat dosarul „10 August” în care au fost trimiși în judecată foștii șefi ai Jandarmeriei, responsabili de reprimarea violentă a protestului din Piața Victoriei din 2018. Faptele se prescriu peste un an. Încă de la început, judecătorul militar Octavian George Nicolae a impus în acest caz un ritm susținut […]
14:30
14:20
India anunță că a doborât cinci avioane de vânătoare pakistaneze și un alt avion militar. Ce rachete a folosit # Aktual24
India a doborât cinci avioane de vânătoare pakistaneze și un alt avion militar în timpul confruntărilor din luna mai, a declarat sâmbătă șeful forțelor aeriene indiene. Este prima declarație de acest gen făcută de India la câteva luni după cel mai grav conflict militar din ultimele decenii cu vecinul său, menționează Reuters. Majoritatea avioanelor pakistaneze […]
14:10
AUR la 41%. Directorul INSCOP detaliază cauzele și explică ce poate fi făcut: ”Nu cred că totul e pierdut” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a explicat că scorul uriaș înregistrat de extremiștii de la AUR, de 41%, este rezultatul în principal al ”arogantei unei mari părți a clasei conducătoare care, de 35 de ani, confundă serviciul public cu sursa propriei înavutiri”. ”41%. Nu e doar rezultatul războiului hibrid. Este și rezultatul inegalităților structurale, al arogantei […]
Acum 12 ore
13:50
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # Aktual24
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, conform BBC. Declaratia sa vine sa intareasca afirmatia preşedintelui Zelenski care a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru […]
13:20
Împușcături în Times Square: Trei persoane rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul, în cel mai cunoscut loc din New York # Aktual24
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în populară zona Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00, conform The Independent. Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect […]
12:30
Zelenski, mesaj ferm înaintea întâlnirii Trump–Putin: „Ucraina nu va ceda teritorii ocupanților” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat dur după ce a fost anunțată întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru vineri, 15 august, în Alaska. Liderul de la Kiev a transmis că orice acord de pace care nu include Ucraina este „o soluție împotriva păcii” și a subliniat că țara sa nu va ceda […]
12:20
Două persoane și-au pierdut viața, sâmbătă dimineața, într-un accident aviatic produs în municipiul Arad. Potrivit ISU Arad, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei societăți comerciale de pe Calea Aurel Vlaicu. La fața locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și […]
12:10
„Chrysalis”, nava spațială a viitorului, ar putea duce 1.000 de oameni către Alpha Centauri, într-o călătorie care va dura 250 de ani # Aktual24
Conceptul „drumul către stele” ar putea dobândi o nouă dimensiune grație proiectului revoluționar „Chrysalis”, o navă spațială futuristă concepută pentru a transporta 1.000 de oameni într-o călătorie de 250 de ani către cel mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri, scrie Daily Mail. „Chrysalis” este un cilindru imens de 58 km lungime, dotat cu ecosisteme variate, […]
11:50
Pompierii români au actionat la stingerea incendiilor din Palaia Fokaia. 40 de pompieri sunt in misiune în Grecia, pana in 15 septembrie # Aktual24
Noaptea trecută, echipajele modulului de pompieri RO GFFF-V au intervenit neîntrerupt în sudul localității Palaia Fokaia, un oraș de coastă din Attica de Est, Grecia, pentru a limita și stinge un puternic incendiu de vegetație, conform IGSU. Misiunea lor a vizat protejarea locuințelor și a infrastructurii, alimentarea cu apă a autospecialelor grecești și prevenirea reaprinderilor. […]
11:40
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, critică plata eşalonată a pensiilor private: „Este o formă mascată de expropriere lentă” # Aktual24
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a declarat că propunerea guvernamentală de a plăti pensiile private din Pilonul 2 în tranșe reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate și un atac asupra acordului inițial care a stat la baza sistemului, conform Agerpres. Guvernul condus de Bolojan a propus ca românii să poată retrage […]
11:20
Remember: 80 de ani de la lansarea bombei atomice la Nagasaki. Povestea unui supraviețuitor # Aktual24
Orașul Nagasaki, din sudul Japoniei, a marcat sâmbătă 80 de ani de la atacul atomic american, care a ucis zeci de mii de oameni și a lăsat în urmă supraviețuitori care speră că amintirile lor cutremurătoare vor ajuta orașul lor natal să devină ultimul loc de pe Pământ lovit de o bombă nucleară. Aproximativ 2.600 […]
11:10
Pregătiri pentru summitul Trump-Putin: alianța transatlantică caută o poziție comună privind eventualele cedări de teritorii ucrainene către Rusia # Aktual24
Oficiali de rang înalt din Statele Unite, Ucraina și mai multe țări europene se pregătesc să se întâlnească în Marea Britanie în acest weekend pentru a-și coordona pozițiile înainte de summitul dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea în Ucraina, potrivit Axios. Surse apropiate planurilor au declarat că scopul întâlnirii este de a […]
10:40
Germania în alertă: peste 500 de zboruri de drone neidentificate au fost semnalate în ultimele trei luni deasupra unor obiective strategice # Aktual24
În ultimele trei luni, Germania a înregistrat un număr alarmant de 536 de zboruri de drone neidentificate care au survolat situri strategice din țară, conform unui raport al Biroului Federal de Poliție Criminală (BKA), citat de Reuters. Incidentul a provocat îngrijorări majore în rândul autorităților privind securitatea națională și a infrastructurii critice. Raportul indică faptul […]
10:10
Pe când și la noi? Președintele Javier Milei cere pedepsirea politicienilor care au permis accentuarea deficitului bugetar al Argentinei # Aktual24
Președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat, într-un mesaj adresat națiunii și transmis pe toate posturile de televiziune, că deputații și senatorii au realizat „o înșelăciune demagogică a politicienilor, care consideră cetățenii idioți”, adoptând legi care au generat „peste 300 de miliarde de dolari datorii”. În același mesaj, citat de cotidianul argentinian Clarin, Milei a spus […]
10:10
Pe măsură ce planeta se încălzește, turbulențele se intensifică. Cele mai turbulente rute ale planetei # Aktual24
Turbulențele cauzate de perturbări ale atmosferei sunt unul dintre cele mai imprevizibile fenomene meteorologice pentru piloți. Turbulențe moderate până la extreme se întâmplă de zeci de mii de ori pe an în întreaga lume. Pentru majoritatea pasagerilor, acestea vor fi resimțite ca zguduituri, dar în cazuri grave pot provoca daune structurale avionului, pierderea temporară a […]
09:50
James Cameron avertizează asupra unei „apocalipse în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi folosită ca armă # Aktual24
Regizorul James Cameron a avertizat că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmărilor ar putea duce la genul de distopie ficționalizată în franciza sa Terminator, potrivit The Guardian. Într-o declarație acordată publicației Rolling Stone pentru a promova romanul „Fantomele din Hiroshima”, o relatare a primului bombardament atomic scrisă de autorul de bestselleruri Charles Pellegrino, […]
09:40
80 de ani de la atacul nuclear de la Nagasaki. Minut de reculegere pentru cele 74.000 de victime # Aktual24
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp ce un clopot restaurat al catedralei Urakami (foto) a sunat pentru prima dată de la bombardament, potrivit AFP. Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de […]
09:30
Un videoclip cu un marinar polonez dansând pe un submarin pe mare face furori pe internet # Aktual24
Un videoclip postat pe rețelele de socializare de Marina poloneză, care arată un marinar dansând pe singurul submarin operațional al Poloniei, ORP Orzeł (Vulturul) 291 din epoca sovietică, a fost vizionat de aproape un milion de ori, potrivit TVPWorld. „Nu oțelul face o navă, ci oamenii”, se arată într-o legendă care însoțește videoclipul. Până joi, […]
09:30
Tom Hanks, omagiu emoționant adus la moartea lui Jim Lovell, eroul misiunii Apollo 13, pe care l-a interpretat pe marele ecran # Aktual24
Actorul american Tom Hanks a adus un omagiu emoționant astronautului Jim Lovell, pe care l-a interpretat în filmul premiat cu Oscar „Apollo 13” (1995), la scurt timp după decesul acestuia, scrie Entertainment Weekly. „Există oameni care îndrăznesc, care visează și care îi conduc pe alții spre locuri în care nu am merge singuri”, a scris […]
09:20
Autoritățile din Bruxelles iau în considerare utilizarea dihorilor pentru a rezolva lupta orașului cu șobolanii, potrivit BBC. Rozătoarele au devenit o problemă majoră în capitala belgiană, determinând consiliul să înființeze un grup operativ pentru această problemă. Conform propunerilor, dihori dresați ar putea fi folosiți pentru a vâna animalele și a le împinge spre capcane. „Întrucât […]
09:00
Un fost membru al formației Rolling Stone susține că Muzeul Metropolitan de Artă din New York este în posesia unei chitare care i-a fost furată. Muzeul contestă acest lucru # Aktual24
O chitară la care au cântat cândva doi membri ai trupei Rolling Stones se află în centrul unei dispute între fostul chitarist al trupei, Mick Taylor, și Muzeul Metropolitan de Artă, potrivit AP. Chitara Gibson Les Paul din 1959 a fost donată Muzeului Metropolitan de Artă ca parte a ceea ce muzeul din New York […]
09:00
China promite că va cumpăra în continuare petrol rusesc, sfidând amenințările cu sancțiuni lansate de Casa Albă # Aktual24
Ministerul de Externe al Chinei a justificat, pe 8 august, continuarea importurilor de petrol din Rusia, semnalând că Beijingul nu intenționează să își modifice politica energetică în fața presiunilor americane. Declarația vine ca răspuns la o întrebare a agenției Bloomberg privind achizițiile de țiței rusesc. „Este legitim și legal ca China să desfășoare o cooperare […]
Acum 24 ore
08:40
Putin promite încetarea focului în Ucraina în schimbul controlului total asupra regiunilor din estul acestei țări # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a prezentat o propunere de încetare a focului în Ucraina, în cadrul unei întâlniri cu trimisul american Steve Witkoff, relatează Wall Street Journal (WSJ), citând oficiali europeni și ucraineni. Planul prevede oprirea ostilităților dacă forțele ucrainene se retrag din regiunea Donețk, ceea ce ar oferi Moscovei control deplin asupra provinciilor Donețk […]
08:40
Un austriac a primit o amendă de 30.000 de euro pentru orăcăitului broaștelor din iazul său, care îl țin treaz pe vecin # Aktual24
O instanță din Pasching, o comună din Austria, a decis că un proprietar trebuie să plătească aproximativ 30.000 de euro unui vecin din cauza zgomotului excesiv cauzat de orăcăitul broaștelor din iazul său privat. Decizia este remarcabilă pentru tratarea sunetelor naturale ale amfibienilor protejați drept poluare acustică, potrivit euroweeklynews. Vecinul a depus o plângere potrivit […]
08:30
Sâmbătă va mai cald decât vineri. Cerul va fi senin, iar în sudul și în vestul României o să fie caniculă și o să crească disconfortul termic, potrivit specialistilor ANM (Administratia Nationala de Meteorologie). Doar la munte s-ar putea să plouă puțin, iar maximele se încadrează între 28 de grade la malul mării și 37 […]
08:20
Un brand de lux scoate la vânzare o geantă pentru bărbați care arată ca o sacoșă de plastic mototolită # Aktual24
Brandul de modă de lux Balenciaga face furori cu noua sa geantă care seamănă izbitor cu o pungă de plastic mototolită, potrivit Mirror. Compania, înființată în Spania în 1919 de Cristóbal Balenciaga, este renumită pentru hainele sale de lux, încălțămintea, gențile de mână și accesoriile prêt-à-porter. Marca face frecvent furori cu interpretările sale unice ale […]
08:10
Orforglipron, o nouă pastilă pentru slăbit, ajută persoanele supraponderale sau obeze să piardă până la 15% din greutate # Aktual24
Un studiu de fază III a dezvăluit că o pastilă administrată zilnic, dezvoltată de Eli Lilly — orforglipron — poate determina o scădere medie în greutate de aproximativ 12,4% în 72 de săptămâni, echivalent cu circa 12 kg la o greutate medie a participantului de 72 kg. Potrivit Wall Street Journal, la doza maximă, aproape […]
08:10
Luna plină din august, numită „Luna Sturion” va aparea weekendul acesta, fiind vizibilă atât în noaptea de 9, cât și în cea de 10 august. Cel mai bun moment pentru a vedea răsăritul lunii pline este imediat după apusul soarelui. Nu numai că este iluminată 100% în acel moment, dar apare și pe cerul estic, […]
07:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri, pe rețeaua sa Truth Social, că „mult așteptata întâlnire” cu omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc pe 15 august, în statul american Alaska, relatează Reuters. Întâlnirea va marca prima confruntare față în față dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă. […]
07:20
Calea Victoriei redevine în acest sfârșit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare și întâlniri în aer liber, cu activități culturale și recreative pentru toate vârstele, oferite de artiști stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol și interacțiune directă cu publicul, potrivit Agerpres. Conform ARCUB, în intervalul orar 10:00-17:30, vizitatorii sunt invitați și […]
8 august 2025
23:40
„Nu trebuie să se atingă de strâmtoare”: Contestatarii podului din Sicilia promit să opună rezistență # Aktual24
Decizia Italiei de a aproba construcția între Sicilia și continent a celui mai lung pod suspendat din lume a pregătit scena pentru o bătălie juridică care ar putea întârzia și mai mult un proiect conceput inițial de romanii antici, potrivit Reuters. Guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni a dat miercuri aprobarea finală pentru podul […]
23:20
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane după noile tarife impuse de Trump # Aktual24
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, informeaza Reuters. India […]
22:20
Viteză record pe o autostradă din Germania. Șoferul a fost amendat cu 900 de euro, două puncte și a rămas pieton trei luni, după ce a fost prins de radar cu 320 km/h # Aktual24
Un șofer a fost surprins conducând cu peste 320 km/h pe autostrada A2, în apropiere de Burg, la vest de Berlin, cu peste 200 km/h peste limita legală, a declarat poliția germană, potrivit CNN. Șoferul, care nu a fost identificat, a fost prins de radar pe 28 iulie. El a primit o amendă de 900 […]
22:20
Două trupe mari se retrag de la UNTOLD 2025. Paraziții și Vama își anulează aparițiile pe scena festivalului de la Cluj # Aktual24
Festivalul UNTOLD 2025, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România, a început cu o surpriză neplăcută pentru fani. Două nume importante din muzica românească – Paraziții și Vama – au anunțat că nu vor mai urca pe scena ediției din acest an, fiecare invocând motive diferite. Trupa Paraziții a transmis un mesaj scurt, […]
22:10
Modelul o3 al OpenAI a învins Grok, AI-ul lui Elon Musk într-un turneu de șah bazat pe inteligență artificială # Aktual24
Creatorul ChatGPT, OpenAI, a învins Grok, AI-ul lui Elon Musk, în finala unui turneu destinat desemnării celui mai bun jucător de șah bazat pe inteligență artificială, potrivit BBC. Din punct de vedere istoric, companiile de tehnologie au folosit adesea șahul pentru a evalua progresul și abilitățile unui computer, mașinile de șah moderne fiind practic imbatabile […]
Ieri
21:50
Strâmtoarea Dardanele a fost închisă temporar traficului maritim din cauza incendiilor forestiere # Aktual24
Strâmtoarea Dardanele a fost închisă temporar traficului maritim din cauza incendiilor forestiere care fac ravagii în nord-vestul Turciei, a anunțat Ministerul Transporturilor, potrivit BBC. Principala cale navigabilă internațională a fost închisă ca măsură de precauție, deoarece incendiile s-au răspândit în apropierea orașului Canakkale, unde au fost evacuați mai mulți locuitori. Vânturi puternice au alimentat incendiile […]
