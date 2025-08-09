Ce nu a reușit Rusia în 35 de ani a obținut SUA: ”Pacea inimaginabilă între Azerbaidjan și Armenia”. Reacția violentă a Moscovei
Aktual24, 9 august 2025 15:40
După aproape patru decenii de conflict sângeros, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump. Absentă în mod notabil din acest moment istoric este Rusia, care nu mai joacă un rol central în Caucazul de Sud, arată Euronews. Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev, au […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
15:40
Ce nu a reușit Rusia în 35 de ani a obținut SUA: ”Pacea inimaginabilă între Azerbaidjan și Armenia”. Reacția violentă a Moscovei # Aktual24
După aproape patru decenii de conflict sângeros, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump. Absentă în mod notabil din acest moment istoric este Rusia, care nu mai joacă un rol central în Caucazul de Sud, arată Euronews. Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev, au […]
Acum 30 minute
15:30
Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, accident soldat cu moartea a doi bărbați, efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din București și un băiat de 18 ani din Arad, au declarat, pentru Agerpres, surse implicate în anchetă. Conform surselor, pilotul avea 47 de ani […]
Acum o oră
15:10
Ce a vorbit Putin cu aliatii sai înainte de întâlnirea cu Trump. Xi Jinping „salută dialogul” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului dar și ai altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, conform Kyiv Independent. Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați […]
15:00
Iar CFR. Două fetițe rănite după ce un geam a căzut peste ele în trenul Mangalia – Cluj Napoca # Aktual24
Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost marcată de un incident grav în trenul IRN 12942, care circulă pe ruta Mangalia – Cluj Napoca. Două fetițe, de 9 și 12 ani, au fost rănite după ce un geam a căzut în vagonul în care se aflau. Trenul, operat de CFR Călători, plecase din Mangalia vineri […]
15:00
Presshub: Dosarul 10 August, judecată contra cronometru pentru evitarea prescrierii faptelor # Aktual24
Tribunalul Militar București judecă la foc automat dosarul „10 August” în care au fost trimiși în judecată foștii șefi ai Jandarmeriei, responsabili de reprimarea violentă a protestului din Piața Victoriei din 2018. Faptele se prescriu peste un an. Încă de la început, judecătorul militar Octavian George Nicolae a impus în acest caz un ritm susținut […]
Acum 2 ore
14:30
Iar CFR. Două fetițe rănite ce un geam a căzut peste ele în trenul Mangalia – Cluj Napoca # Aktual24
Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost marcată de un incident grav în trenul IRN 12942, care circulă pe ruta Mangalia – Cluj Napoca. Două fetițe, de 9 și 12 ani, au fost rănite după ce un geam a căzut în vagonul în care se aflau. Trenul, operat de CFR Călători, plecase din Mangalia vineri […]
14:20
India anunță că a doborât cinci avioane de vânătoare pakistaneze și un alt avion militar. Ce rachete a folosit # Aktual24
India a doborât cinci avioane de vânătoare pakistaneze și un alt avion militar în timpul confruntărilor din luna mai, a declarat sâmbătă șeful forțelor aeriene indiene. Este prima declarație de acest gen făcută de India la câteva luni după cel mai grav conflict militar din ultimele decenii cu vecinul său, menționează Reuters. Majoritatea avioanelor pakistaneze […]
14:10
AUR la 41%. Directorul INSCOP detaliază cauzele și explică ce poate fi făcut: ”Nu cred că totul e pierdut” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a explicat că scorul uriaș înregistrat de extremiștii de la AUR, de 41%, este rezultatul în principal al ”arogantei unei mari părți a clasei conducătoare care, de 35 de ani, confundă serviciul public cu sursa propriei înavutiri”. ”41%. Nu e doar rezultatul războiului hibrid. Este și rezultatul inegalităților structurale, al arogantei […]
13:50
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # Aktual24
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, conform BBC. Declaratia sa vine sa intareasca afirmatia preşedintelui Zelenski care a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru […]
Acum 4 ore
13:20
Împușcături în Times Square: Trei persoane rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul, în cel mai cunoscut loc din New York # Aktual24
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în populară zona Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00, conform The Independent. Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect […]
12:30
Zelenski, mesaj ferm înaintea întâlnirii Trump–Putin: „Ucraina nu va ceda teritorii ocupanților” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat dur după ce a fost anunțată întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru vineri, 15 august, în Alaska. Liderul de la Kiev a transmis că orice acord de pace care nu include Ucraina este „o soluție împotriva păcii” și a subliniat că țara sa nu va ceda […]
12:20
Două persoane și-au pierdut viața, sâmbătă dimineața, într-un accident aviatic produs în municipiul Arad. Potrivit ISU Arad, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei societăți comerciale de pe Calea Aurel Vlaicu. La fața locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și […]
12:10
„Chrysalis”, nava spațială a viitorului, ar putea duce 1.000 de oameni către Alpha Centauri, într-o călătorie care va dura 250 de ani # Aktual24
Conceptul „drumul către stele” ar putea dobândi o nouă dimensiune grație proiectului revoluționar „Chrysalis”, o navă spațială futuristă concepută pentru a transporta 1.000 de oameni într-o călătorie de 250 de ani către cel mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri, scrie Daily Mail. „Chrysalis” este un cilindru imens de 58 km lungime, dotat cu ecosisteme variate, […]
11:50
Pompierii români au actionat la stingerea incendiilor din Palaia Fokaia. 40 de pompieri sunt in misiune în Grecia, pana in 15 septembrie # Aktual24
Noaptea trecută, echipajele modulului de pompieri RO GFFF-V au intervenit neîntrerupt în sudul localității Palaia Fokaia, un oraș de coastă din Attica de Est, Grecia, pentru a limita și stinge un puternic incendiu de vegetație, conform IGSU. Misiunea lor a vizat protejarea locuințelor și a infrastructurii, alimentarea cu apă a autospecialelor grecești și prevenirea reaprinderilor. […]
Acum 6 ore
11:40
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, critică plata eşalonată a pensiilor private: „Este o formă mascată de expropriere lentă” # Aktual24
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a declarat că propunerea guvernamentală de a plăti pensiile private din Pilonul 2 în tranșe reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate și un atac asupra acordului inițial care a stat la baza sistemului, conform Agerpres. Guvernul condus de Bolojan a propus ca românii să poată retrage […]
11:20
Remember: 80 de ani de la lansarea bombei atomice la Nagasaki. Povestea unui supraviețuitor # Aktual24
Orașul Nagasaki, din sudul Japoniei, a marcat sâmbătă 80 de ani de la atacul atomic american, care a ucis zeci de mii de oameni și a lăsat în urmă supraviețuitori care speră că amintirile lor cutremurătoare vor ajuta orașul lor natal să devină ultimul loc de pe Pământ lovit de o bombă nucleară. Aproximativ 2.600 […]
11:10
Pregătiri pentru summitul Trump-Putin: alianța transatlantică caută o poziție comună privind eventualele cedări de teritorii ucrainene către Rusia # Aktual24
Oficiali de rang înalt din Statele Unite, Ucraina și mai multe țări europene se pregătesc să se întâlnească în Marea Britanie în acest weekend pentru a-și coordona pozițiile înainte de summitul dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea în Ucraina, potrivit Axios. Surse apropiate planurilor au declarat că scopul întâlnirii este de a […]
10:40
Germania în alertă: peste 500 de zboruri de drone neidentificate au fost semnalate în ultimele trei luni deasupra unor obiective strategice # Aktual24
În ultimele trei luni, Germania a înregistrat un număr alarmant de 536 de zboruri de drone neidentificate care au survolat situri strategice din țară, conform unui raport al Biroului Federal de Poliție Criminală (BKA), citat de Reuters. Incidentul a provocat îngrijorări majore în rândul autorităților privind securitatea națională și a infrastructurii critice. Raportul indică faptul […]
10:10
Pe când și la noi? Președintele Javier Milei cere pedepsirea politicienilor care au permis accentuarea deficitului bugetar al Argentinei # Aktual24
Președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat, într-un mesaj adresat națiunii și transmis pe toate posturile de televiziune, că deputații și senatorii au realizat „o înșelăciune demagogică a politicienilor, care consideră cetățenii idioți”, adoptând legi care au generat „peste 300 de miliarde de dolari datorii”. În același mesaj, citat de cotidianul argentinian Clarin, Milei a spus […]
10:10
Pe măsură ce planeta se încălzește, turbulențele se intensifică. Cele mai turbulente rute ale planetei # Aktual24
Turbulențele cauzate de perturbări ale atmosferei sunt unul dintre cele mai imprevizibile fenomene meteorologice pentru piloți. Turbulențe moderate până la extreme se întâmplă de zeci de mii de ori pe an în întreaga lume. Pentru majoritatea pasagerilor, acestea vor fi resimțite ca zguduituri, dar în cazuri grave pot provoca daune structurale avionului, pierderea temporară a […]
09:50
James Cameron avertizează asupra unei „apocalipse în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi folosită ca armă # Aktual24
Regizorul James Cameron a avertizat că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmărilor ar putea duce la genul de distopie ficționalizată în franciza sa Terminator, potrivit The Guardian. Într-o declarație acordată publicației Rolling Stone pentru a promova romanul „Fantomele din Hiroshima”, o relatare a primului bombardament atomic scrisă de autorul de bestselleruri Charles Pellegrino, […]
Acum 8 ore
09:40
80 de ani de la atacul nuclear de la Nagasaki. Minut de reculegere pentru cele 74.000 de victime # Aktual24
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp ce un clopot restaurat al catedralei Urakami (foto) a sunat pentru prima dată de la bombardament, potrivit AFP. Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de […]
09:30
Un videoclip cu un marinar polonez dansând pe un submarin pe mare face furori pe internet # Aktual24
Un videoclip postat pe rețelele de socializare de Marina poloneză, care arată un marinar dansând pe singurul submarin operațional al Poloniei, ORP Orzeł (Vulturul) 291 din epoca sovietică, a fost vizionat de aproape un milion de ori, potrivit TVPWorld. „Nu oțelul face o navă, ci oamenii”, se arată într-o legendă care însoțește videoclipul. Până joi, […]
09:30
Tom Hanks, omagiu emoționant adus la moartea lui Jim Lovell, eroul misiunii Apollo 13, pe care l-a interpretat pe marele ecran # Aktual24
Actorul american Tom Hanks a adus un omagiu emoționant astronautului Jim Lovell, pe care l-a interpretat în filmul premiat cu Oscar „Apollo 13” (1995), la scurt timp după decesul acestuia, scrie Entertainment Weekly. „Există oameni care îndrăznesc, care visează și care îi conduc pe alții spre locuri în care nu am merge singuri”, a scris […]
09:20
Autoritățile din Bruxelles iau în considerare utilizarea dihorilor pentru a rezolva lupta orașului cu șobolanii, potrivit BBC. Rozătoarele au devenit o problemă majoră în capitala belgiană, determinând consiliul să înființeze un grup operativ pentru această problemă. Conform propunerilor, dihori dresați ar putea fi folosiți pentru a vâna animalele și a le împinge spre capcane. „Întrucât […]
09:00
Un fost membru al formației Rolling Stone susține că Muzeul Metropolitan de Artă din New York este în posesia unei chitare care i-a fost furată. Muzeul contestă acest lucru # Aktual24
O chitară la care au cântat cândva doi membri ai trupei Rolling Stones se află în centrul unei dispute între fostul chitarist al trupei, Mick Taylor, și Muzeul Metropolitan de Artă, potrivit AP. Chitara Gibson Les Paul din 1959 a fost donată Muzeului Metropolitan de Artă ca parte a ceea ce muzeul din New York […]
09:00
China promite că va cumpăra în continuare petrol rusesc, sfidând amenințările cu sancțiuni lansate de Casa Albă # Aktual24
Ministerul de Externe al Chinei a justificat, pe 8 august, continuarea importurilor de petrol din Rusia, semnalând că Beijingul nu intenționează să își modifice politica energetică în fața presiunilor americane. Declarația vine ca răspuns la o întrebare a agenției Bloomberg privind achizițiile de țiței rusesc. „Este legitim și legal ca China să desfășoare o cooperare […]
08:40
Putin promite încetarea focului în Ucraina în schimbul controlului total asupra regiunilor din estul acestei țări # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a prezentat o propunere de încetare a focului în Ucraina, în cadrul unei întâlniri cu trimisul american Steve Witkoff, relatează Wall Street Journal (WSJ), citând oficiali europeni și ucraineni. Planul prevede oprirea ostilităților dacă forțele ucrainene se retrag din regiunea Donețk, ceea ce ar oferi Moscovei control deplin asupra provinciilor Donețk […]
08:40
Un austriac a primit o amendă de 30.000 de euro pentru orăcăitului broaștelor din iazul său, care îl țin treaz pe vecin # Aktual24
O instanță din Pasching, o comună din Austria, a decis că un proprietar trebuie să plătească aproximativ 30.000 de euro unui vecin din cauza zgomotului excesiv cauzat de orăcăitul broaștelor din iazul său privat. Decizia este remarcabilă pentru tratarea sunetelor naturale ale amfibienilor protejați drept poluare acustică, potrivit euroweeklynews. Vecinul a depus o plângere potrivit […]
08:30
Sâmbătă va mai cald decât vineri. Cerul va fi senin, iar în sudul și în vestul României o să fie caniculă și o să crească disconfortul termic, potrivit specialistilor ANM (Administratia Nationala de Meteorologie). Doar la munte s-ar putea să plouă puțin, iar maximele se încadrează între 28 de grade la malul mării și 37 […]
08:20
Un brand de lux scoate la vânzare o geantă pentru bărbați care arată ca o sacoșă de plastic mototolită # Aktual24
Brandul de modă de lux Balenciaga face furori cu noua sa geantă care seamănă izbitor cu o pungă de plastic mototolită, potrivit Mirror. Compania, înființată în Spania în 1919 de Cristóbal Balenciaga, este renumită pentru hainele sale de lux, încălțămintea, gențile de mână și accesoriile prêt-à-porter. Marca face frecvent furori cu interpretările sale unice ale […]
08:10
Orforglipron, o nouă pastilă pentru slăbit, ajută persoanele supraponderale sau obeze să piardă până la 15% din greutate # Aktual24
Un studiu de fază III a dezvăluit că o pastilă administrată zilnic, dezvoltată de Eli Lilly — orforglipron — poate determina o scădere medie în greutate de aproximativ 12,4% în 72 de săptămâni, echivalent cu circa 12 kg la o greutate medie a participantului de 72 kg. Potrivit Wall Street Journal, la doza maximă, aproape […]
08:10
Luna plină din august, numită „Luna Sturion” va aparea weekendul acesta, fiind vizibilă atât în noaptea de 9, cât și în cea de 10 august. Cel mai bun moment pentru a vedea răsăritul lunii pline este imediat după apusul soarelui. Nu numai că este iluminată 100% în acel moment, dar apare și pe cerul estic, […]
Acum 12 ore
07:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri, pe rețeaua sa Truth Social, că „mult așteptata întâlnire” cu omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc pe 15 august, în statul american Alaska, relatează Reuters. Întâlnirea va marca prima confruntare față în față dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă. […]
07:20
Calea Victoriei redevine în acest sfârșit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare și întâlniri în aer liber, cu activități culturale și recreative pentru toate vârstele, oferite de artiști stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol și interacțiune directă cu publicul, potrivit Agerpres. Conform ARCUB, în intervalul orar 10:00-17:30, vizitatorii sunt invitați și […]
Acum 24 ore
23:40
„Nu trebuie să se atingă de strâmtoare”: Contestatarii podului din Sicilia promit să opună rezistență # Aktual24
Decizia Italiei de a aproba construcția între Sicilia și continent a celui mai lung pod suspendat din lume a pregătit scena pentru o bătălie juridică care ar putea întârzia și mai mult un proiect conceput inițial de romanii antici, potrivit Reuters. Guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni a dat miercuri aprobarea finală pentru podul […]
23:20
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane după noile tarife impuse de Trump # Aktual24
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, informeaza Reuters. India […]
22:20
Viteză record pe o autostradă din Germania. Șoferul a fost amendat cu 900 de euro, două puncte și a rămas pieton trei luni, după ce a fost prins de radar cu 320 km/h # Aktual24
Un șofer a fost surprins conducând cu peste 320 km/h pe autostrada A2, în apropiere de Burg, la vest de Berlin, cu peste 200 km/h peste limita legală, a declarat poliția germană, potrivit CNN. Șoferul, care nu a fost identificat, a fost prins de radar pe 28 iulie. El a primit o amendă de 900 […]
22:20
Două trupe mari se retrag de la UNTOLD 2025. Paraziții și Vama își anulează aparițiile pe scena festivalului de la Cluj # Aktual24
Festivalul UNTOLD 2025, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România, a început cu o surpriză neplăcută pentru fani. Două nume importante din muzica românească – Paraziții și Vama – au anunțat că nu vor mai urca pe scena ediției din acest an, fiecare invocând motive diferite. Trupa Paraziții a transmis un mesaj scurt, […]
22:10
Modelul o3 al OpenAI a învins Grok, AI-ul lui Elon Musk într-un turneu de șah bazat pe inteligență artificială # Aktual24
Creatorul ChatGPT, OpenAI, a învins Grok, AI-ul lui Elon Musk, în finala unui turneu destinat desemnării celui mai bun jucător de șah bazat pe inteligență artificială, potrivit BBC. Din punct de vedere istoric, companiile de tehnologie au folosit adesea șahul pentru a evalua progresul și abilitățile unui computer, mașinile de șah moderne fiind practic imbatabile […]
21:50
Strâmtoarea Dardanele a fost închisă temporar traficului maritim din cauza incendiilor forestiere # Aktual24
Strâmtoarea Dardanele a fost închisă temporar traficului maritim din cauza incendiilor forestiere care fac ravagii în nord-vestul Turciei, a anunțat Ministerul Transporturilor, potrivit BBC. Principala cale navigabilă internațională a fost închisă ca măsură de precauție, deoarece incendiile s-au răspândit în apropierea orașului Canakkale, unde au fost evacuați mai mulți locuitori. Vânturi puternice au alimentat incendiile […]
21:20
O știre a stârnit rumoare într-o parte a politicii, presei și liderilor de opinie din România: Că românii nu-și vor putea retrage toți banii deodată din Pilonul 2 de pensii, ci doar 25% inițial, apoi vor primi banii în rate lunare egale. Cum ar veni…ca o pensie. Ai zicea chiar că pensia din Pilonul 2 […]
21:20
Mii de persoane evacuate din California din cauza unui incendiu care se extinde rapid și este total scăpat de sub control # Aktual24
Un incendiu de vegetație care se extinde rapid la nord-vest de Los Angeles a determinat evacuarea obligatorie a mii de locuitori, în condițiile în care căldura extremă și seceta îi alimentează răspândirea rapidă, potrivit BBC. Incendiul Canyon a izbucnit joi după-amiază de-a lungul graniței dintre comitatele Ventura și Los Angeles. Până vineri dimineață, se extinsese […]
21:00
Cabinetul de securitate israelian a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, o propunere a premierului Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza, dens populat, a anunțat biroul premierului într-un comunicat, în ciuda avertismentelor din partea Forțelor de Apărare ale Israelului că operațiunea riscă viața ostaticilor rămași, pe lângă faptul că ar putea […]
21:00
Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta planurile Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza # Aktual24
Mai multe țări au solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU din cauza planurilor Israelului de a „prelua controlul” asupra orașului Gaza, au declarat, vineri, două surse diplomatice pentru AFP. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va întruni sâmbătă, potrivit The Times of Israel. „În acest moment, vor exista o […]
20:40
Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor, inclusiv celor de la PSD, să își publice declarațiile de avere: ”Este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice” # Aktual24
Premierul Bolojan le-a cerut, vineri, tuturor miniștrilor să își publice declarațiile de avere, deși CCR a statuat că acest lucru nu mai trebuie să fie obligatoriu, pentru că ar încălca viață intimă, familială și privată. ”Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse […]
20:10
Marco Rubio a ordonat diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii serviciilor digitale (DSA) a UE # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump a instruit diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi o opoziție față de Legea serviciilor digitale (DSA) a Uniunii Europene, despre care Washingtonul spune că înăbușă libertatea de exprimare și impune costuri companiilor de tehnologie americane, arată un document diplomatic intern consultat de Reuters. Într-un […]
19:50
Confruntarea UE-SUA pe tema tarifelor impuse de Donald Trump s-a încheiat pentru moment, deși numeroasele spații albe și neclarități rămase sugerează că nu am văzut ultimele tensiuni pe această temă. Trump a obținut un fel de victorie de propagandă, în timp ce UE nu a obținut o înțelegere grozavă, dar oricum mai bună decât cea […]
19:40
Surpriză, Lukanșenko anunță că nu mai vrea să fie președinte. Ce spune despre succesorul său # Aktual24
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenţionează să obţină un nou mandat în această funcţie şi a negat că îl pregăteşte ca succesor pe fiul său cel mai mic, Nikolai, informează Reuters şi DPA, citate de Agerpres. ”Nu, nu intenţionez să fac asta”, a spus Lukaşenko, în vârstă de […]
19:40
O fabrică de muniții din Rusia a achiziționat echipamente occidentale ocolind sancțiunile impuse de UE. China i-a ajutat pe ruși # Aktual24
Un producător de explozibili rus a ocolit sancțiunile occidentale achiziționând echipamente de la Siemens din Germania. Achiziția de echipamente Siemens, necesare pentru automatizarea mașinilor de la Uzina Biysk Oleum (BOZ) din sudul Siberiei, a fost efectuată printr-un intermediar rus care a achiziționat tehnologii industriale de la angrosiști chinezi, relatează Reuters. Compania-mamă a BOZ, Întreprinderea Federală […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.